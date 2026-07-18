Λιονέλ Μέσι για τη φωτογραφία με τον Γιαμάλ: «Πόσο τρελό πράγμα»

Ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε στον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία και μίλησε με θερμά λόγια για τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Αργεντινός σχολίασε επίσης την κοινή φωτογραφία τους από την εποχή που ο Ισπανός ήταν ακόμη μωρό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ισπανική ομάδα δεν βασίζεται μόνο στον νεαρό επιθετικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λιονέλ Μέσι χαρακτήρισε τον Λαμίν Γιαμάλ «φανταστικό παίκτη» και τόνισε ότι έχει μπροστά του την ευκαιρία να πετύχει κάτι ιστορικό στην καριέρα του.
  • Ο Αργεντινός αναφέρθηκε στην κοινή φωτογραφία τους, η οποία είχε τραβηχτεί όταν ο Γιαμάλ ήταν ακόμη μωρό, σημειώνοντας ότι πλέον οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται αντιμέτωποι στον τελικό του Μουντιάλ.
  • Ο Μέσι υπογράμμισε ότι η Αργεντινή θα προσπαθήσει να περιορίσει τον Ισπανό διεθνή, διευκρινίζοντας ότι η Ισπανία διαθέτει και άλλους ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

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Ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε στον επικείμενο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και για την κοινή φωτογραφία τους από την εποχή που ο Ισπανός διεθνής ήταν ακόμη μωρό.

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Ο αρχηγός της Αργεντινής ρωτήθηκε για τον νεαρό ποδοσφαιριστή στο περιθώριο εκδήλωσης ενόψει του τελικού. Τη σχετική ερώτηση υπέβαλε ο θρύλος του NFL, Τομ Μπρέιντι.

Η ιδιαίτερη φωτογραφία Μέσι και Γιαμάλ

Η φωτογραφία των δύο ποδοσφαιριστών είχε τραβηχτεί όταν ο Γιαμάλ ήταν λίγων μηνών και ο Μέσι αγωνιζόταν ήδη στην Μπαρτσελόνα. Αρκετά χρόνια αργότερα, οι δύο παίκτες βρίσκονται αντιμέτωποι σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε: «Πόσο τρελό πράγμα! Ο Λαμίν είναι ένας φανταστικός παίκτης. Έχει ολόκληρη την καριέρα του μπροστά του, μια τεράστια ευκαιρία να καταφέρει κάτι ιστορικό. Η φωτογραφία είναι απίστευτη.

Έχω φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό και τώρα βρισκόμαστε και οι δύο στον τελικό του Μουντιάλ. Του εύχομαι τα καλύτερα. Ό,τι είναι καλό για αυτόν θα είναι καλό και για την Μπαρτσελόνα, αλλά την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, ώστε να μη βγάλει τον καλύτερό του εαυτό. Η Ισπανία δεν είναι μόνο ο Λαμίν».

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