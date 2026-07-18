Θρασύτατη κλοπή στον Βόλο: Προσποιήθηκαν τους πελάτες και άρπαξαν κοσμήματα

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Δύο άνδρες αναζητά η αστυνομία στον Βόλο, μετά τη θρασύτατη κλοπή που σημειώθηκε το Σάββατο σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο επί της οδού Δημητριάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, οι δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενοι τους πελάτες και ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη να τους δείξει ακριβά κοσμήματα. Ο καταστηματάρχης άρχισε να τους παρουσιάζει διάφορα κομμάτια, χωρίς να υποψιάζεται τις πραγματικές τους προθέσεις.

Τη στιγμή που είχαν μπροστά τους τα κοσμήματα, οι δύο άνδρες άρπαξαν ταχυδακτυλουργικά δύο πολύτιμα κομμάτια και τράπηκαν σε φυγή, βγαίνοντας από το κατάστημα και τρέχοντας επί της οδού Δημητριάδος, με κατεύθυνση προς την Κ. Καρτάλη.

Ο κοσμηματοπώλης επιβεβαίωσε την κλοπή από τις κάμερες ασφαλείας καθώς οι κινήσεις τους ήταν τόσο προσεκτικές που δεν ήταν σίγουρος.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ισχυρές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι οι κινήσεις των δύο ανδρών έχουν καταγραφεί από το κύκλωμα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του καταστήματος. Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται ήδη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα συμβάλει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ανδρών και την ανάκτηση των κλοπιμαίων.