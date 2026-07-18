Ρόδος: Ράγισαν καρδιές στην επιμνημόσυνη δέηση για τον 19χρονο Ραφαήλ – «Λύγισε» η μητέρα μπροστά στο μνημείο του γιου της

Ράγισαν καρδιές σήμερα στη Ρόδο, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του επαγγελματία οπλίτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του 19χρονου στρατιωτικού από την Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο κατά τη διάρκεια έκρηξης χειροβομβίδας εν ώρα υπηρεσίας.

Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη ενός νέου ανθρώπου που υπηρετούσε με αφοσίωση την πατρίδα και έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την τοπική κοινωνία και την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Rodosreport, η 95 ΑΔΤΕ τίμησε με κάθε επισημότητα τον αδικοχαμένο ΕΠ.ΟΠ., αποδίδοντας τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές, σε μια τελετή όπου η συγκίνηση ήταν διάχυτη από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στον χώρο ανεγέρθηκε μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, το οποίο θα θυμίζει για πάντα τη θυσία και την προσφορά του. Στεφάνια κατατέθηκαν από αντιπροσωπεία της 95 ΑΔΤΕ, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι γονείς του πλησίασαν το μνημείο για να αφήσουν το δικό τους στεφάνι, αδυνατώντας να συγκρατήσουν την οδύνη τους.

Μία από τις πιο σπαρακτικές στιγμές της τελετής ήταν όταν η μητέρα του αδικοχαμένου στρατιωτικού αγκάλιασε το μνημείο του παιδιού της, χάιδεψε τη φωτογραφία του και στάθηκε σιωπηλή μπροστά του, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ως ένδειξη διαρκούς τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του, η διοίκηση της 95 ΑΔΤΕ προχώρησε στην ονοματοδοσία του Εξεταστηρίου Πυρομαχικών προς τιμήν του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ώστε το όνομά του να παραμείνει ζωντανό στους χώρους όπου υπηρέτησε και στους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν.

Στην επιμνημόσυνη τελετή παρέστησαν στρατιωτικοί, εκπρόσωποι των αρχών, συγγενείς και συνάδελφοι του εκλιπόντος, οι οποίοι απέτισαν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Δείτε εικόνες:

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έχασε τη ζωή του στις 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Πεδίο Βολής Αφάντου της Ρόδου. Ο νεαρός επαγγελματίας οπλίτης υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός στην 95 ΑΔΤΕ, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνήθηκαν εκτενώς, σημειώθηκε η έκρηξη μίας αμυντικής χειροβομβίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ένας 39χρονος επιλοχίας, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί του χέρι και βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Η πραγματογνωμοσύνη των πυροτεχνουργών της Ελληνικής Αστυνομίας, που ολοκληρώθηκε αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του 39χρονου επιλοχία κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της προετοιμασίας των πυρομαχικών πριν από την εκπαιδευτική βολή. Η διασπορά των θραυσμάτων έπληξε τον νεαρό Γαλυφιανάκη, ο οποίος βρισκόταν σε πολύ μικρή απόσταση, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η υπόθεση συγκλόνισε το πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος τόσο την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, όσο και τη στρατιωτική οικογένεια της Ρόδου. Οι έρευνες συνεχίστηκαν επί μήνες, ενώ η οικογένειά του ζητούσε από την πρώτη στιγμή την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Σήμερα, σχεδόν οκτώ μήνες μετά το τραγικό δυστύχημα, η 95 ΑΔΤΕ απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου ΕΠ.ΟΠ., πραγματοποιώντας επιμνημόσυνη δέηση στα Αφάντου, αποκαλύπτοντας το μνημείο που ανεγέρθηκε προς τιμήν του και δίνοντας το όνομά του στο Εξεταστήριο Πυρομαχικών, ώστε η μνήμη και η προσφορά του να παραμείνουν ζωντανές για τις επόμενες γενιές στελεχών του Ελληνικού Στρατού.