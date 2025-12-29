Τραγωδία σε πεδίο βολής: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ για τις 40 ημέρες από τον θάνατό του

«Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα μας φέρνει πιο κοντά σου». Με αυτά τα λόγια και μια μαντινάδα, που αποτυπώνουν τον «Γολγοθά» της οικογένειας, ο πατέρας του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, αναφέρεται στις 40 ημέρες από τον θάνατο του 19χρονου γιου του, του Επαγγελματία Οπλίτη από το Τυμπάκι, που έχασε τη ζωή του στις 26 Νοεμβρίου, ύστερα από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής, στη Ρόδο.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του 19χρονου Ραφαήλ, θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή 3 Ιανουαρίου στην Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυβιανής.

«ΣAPANTA MEPEΣ ΠEPAΣAN

ΠOY EΦYΓEΣ MAKPYA MAΣ,

MA H ΘYMHΣH ΣOY PAΦAHΛ

ΘA MEINEI ΣTHN KAPΔIA MAΣ.

Κάθε στιγμή που περνάει

κάθε ωρα κάθε μέρα

μας φέρνει πιο κοντά σου…», γράφει ο Μάνος Γαλυφιανάκης στο Facebook.

Το χρονικό της τραγωδίας που συγκλόνισε Κρήτη και Ρόδο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο πεδίο βολής σε στρατόπεδο της Ρόδου, όταν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδας ο 19χρονος από τη Μεσαρά, γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, έχασε τη ζωή του, ενώ ένας 39χρονος Επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά.

Το δυστύχημα συνέβη στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, την ώρα που οι στρατιώτες πραγματοποιούσαν προβλεπόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως υπενθυμίζει η ιστοσελίδα creta24.gr.

Η οικογένεια του νεαρού 19χρονου Ραφαήλ βυθίστηκε στο πένθος, μην μπορώντας να πιστέψει πως ο ενθουσιασμός του παιδιού τους για την εκπαίδευση στην οποία συμμετείχε μετατράπηκε μέσα σε λίγες στιγμές σε ανείπωτη τραγωδία.