All Star Game 2026: Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο

Τις περισσότερες ψήφους στην Ανατολή έχει κερδίσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενόψει του All Star Game 2026, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι ο μοναδικός που τον προσπερνά σε ολόκληρο το NBA.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το NBA All Star Game 2026. Στην Ανατολή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιγουράρει στην κορυφή με 1.192.296 ψήφους, ενώ την πρωτιά στη Δύση -και σε ολόκληρη τη Λίγκα- κατέχει ο Λούκα Ντόντσιτς με 1.249.518.

The first EAST returns for NBA All-Star 2026! ⭐️ Who do you think should be in L.A? NBA All-Star Voting continues on the NBA App and https://t.co/Pqxh2EQ21u until January 14! ➡️ https://t.co/TGQMZlxeAf pic.twitter.com/TjypCgnjAa — NBA (@NBA) December 29, 2025

Οι Νίκολα Γιόκιτς, Στεφ Κάρι, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Βικτόρ Γουεμπανιάμα συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της Δύσης, ενώ οι Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνιγχαμ, Ντόνοβαν Μίτσελ εκείνη της Ανατολής.

The first WEST returns for NBA All-Star 2026! ⭐️ Which name stands out to you? NBA All-Star Voting continues on the NBA App and https://t.co/Pqxh2EQ21u until January 14! ➡️ https://t.co/TGQMZlxeAf pic.twitter.com/XsL66DbMv7 — NBA (@NBA) December 29, 2025

Το All-Star Game 2026 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου στο “Intuit Dome” του Λος Άντζελες.