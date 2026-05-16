«Μαϊμού» φάρμακα: Ευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας – Παραπλανούσαν πολίτες με εικόνες διάσημων προσώπων

Επιμέλεια: Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Φάρμακα Χάπια
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μια μεγάλη πανευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή και των ελληνικών Αρχών, για την εξάρθρωση κυκλώματος που πουλούσε ψεύτικα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής σε πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

Τα προϊόντα παρουσιάζονταν ως γνήσιες θεραπείες για σοβαρές ασθένειες, με αποτέλεσμα να εξαπατώνται χιλιάδες άνθρωποι μέσω ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, ενώ συμμετείχαν Αρχές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Χρησιμοποιούσαν εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών ιατρών

Η διάθεση των παράνομων προϊόντων πραγματοποιούνταν μέσω εκατοντάδων ιστότοπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους –τα οποία προέρχονταν κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, χρησιμοποιούσαν συχνά τα ονόματα και τις εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών ιατρών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συμμετείχε προχθές (14-05-2026), στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατoύσε θύματα στην Ευρώπη, μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε έρευνα και συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εταιρεία logistics σε περιοχή της Αττικής.

Πιο αναλυτικά, όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική ομάδα, ήταν ιεραρχικά δομημένη και λειτούργησε από το έτος 2019, ενώ παράλληλα προέκυψε ότι τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από -400- συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας.

Η διάθεση των παράνομων προϊόντων πραγματοποιούνταν μέσω εκατοντάδων ιστότοπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους –τα οποία προέρχονταν κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, χρησιμοποιούσαν συχνά τα ονόματα και τις εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών ιατρών.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης, διενεργήθηκαν έρευνες σε συνολικά 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Eurojust.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διευρύνεται το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» με τρία νέα προγράμματα πρόληψης

Επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο – Ποιο θρεπτικό συστατικό προστατεύει τον εγκέφαλο και καταπολεμά τον καρκίνο

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα καταβληθούν – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Η Realnews αυτής της Κυριακής (17/5/2026)

Ακούμε το σύμπαν εδώ και δέκα χρόνια – Αυτά είναι τα αποτελέσματα

Το νέο σκόπευτρο της Insta360 μετατρέπει την Αction κάμερα σε retro φωτογραφική μηχανή
περισσότερα
11:55 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Γουρούνες: «Χρειάζεται πλήρης απαγόρευση στα νησιά και σε όλη τη χώρα» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στα τροχαία ατυχήματα που καταγράφονται κάθε καλοκαίρι στα νη...
10:39 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Άγιοι Ανάργυροι: Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς

Μια νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμ...
05:53 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Σαν σήμερα 16 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επέτειοι Δ...
05:38 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/5/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 16/5/2026.
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν