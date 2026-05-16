Συνέδριο ΝΔ – Κικίλιας: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν»

Με αναφορά στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα ξεκίνησε την παρέμβασή του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Αναφέρθηκε στη διαδρομή της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, από το Λαϊκό Κόμμα και τον Ελληνικό Συναγερμό έως τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι γενιές στελεχών, μελών και πολιτών έδωσαν ιδεολογικές και πολιτικές μάχες, επένδυσαν ελπίδες και όνειρα στην παράταξη και τη διατήρησαν διαχρονικά ως τη μοναδική μεγάλη πολιτική δύναμη με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία,

«Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες, οι βάσεις και τα θεμέλια της παράταξης αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν.

Επισήμανε ότι από το 2019 η κυβέρνηση και η παράταξη συνολικά κλήθηκαν να διαχειριστούν πρωτοφανείς κρίσεις, όπως η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πόλεμοι, επισημαίνοντας ότι «σταθήκαμε όρθιοι, αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και τελικά προστατεύσαμε την κοινωνία».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κικίλιας μίλησε για το εμβληματικό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ στην Πολιτική Προστασία που υλοποιήθηκε σε χρόνο ρεκόρ «το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για την προστασία των πολιτών και της χώρας. Υπενθυμίζω ότι εμείς φέραμε drones να πετάνε πάνω από τα βουνά, τα δάση και τα νησιά μας, αλλάζοντας ριζικά το δόγμα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Τώρα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, υλοποιούμε με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2 και σύντομα θα έχουμε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πλοία και καταδιωκτικά σκάφη όλων των τύπων, σένσορες, drones κ.α., ενώ ταυτόχρονα προχωράμε σε νέες προσλήψεις λιμενικών μας. Στα νησιά μας, τρέχουμε έργα λιμενικών υποδομών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε λιμάνια, λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, μαρίνες.

Το όραμά μας είναι η στροφή των παιδιών μας στα επαγγέλματα της θάλασσας, στα επαγγέλματα αυτά με τα οποία κάποτε η Ελλάδα μεγαλούργησε.

Στη συνέχεια τόνισε πως «αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, καθώς η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις ότι αποτελεί δύναμη σταθερότητας, προόδου και ευθύνης».

Είπε επίσης ότι η παράταξη οφείλει να παραμείνει βαθιά συνδεδεμένη με την κοινωνία, σημειώνοντας πως «το να συνομιλούμε με τον λαό στη γλώσσα του δεν είναι τεχνική επικοινωνίας, αλλά προϋπόθεση πολιτικής ηγεμονίας». Υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάγκη προσαρμογής στο νέο και στις απαιτήσεις της εποχής δεν μπορεί να γίνεται με όρους εντυπωσιασμού ούτε να υποκαθιστά την πολιτική ταυτότητα και την ιδεολογική ψυχή της παράταξης.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας πολιτικής που θα δίνει πραγματική προοπτική στους νέους ανθρώπους και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα του μέλλοντος πρέπει να είναι ισχυρότερη οικονομικά, αλλά και μεγαλύτερη σε αυτοπεποίθηση, κοινωνική συνοχή και εθνική συνείδηση.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «χρειαζόμαστε μια πολιτική που να επιτρέπει στο παιδί του εργάτη, του αγρότη, του μικρομεσαίου και του ελεύθερου επαγγελματία να προχωρά μπροστά όχι επειδή ανήκει σε μηχανισμούς, αλλά επειδή αξίζει», προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι σύστημα αναπαραγωγής ελίτ, αλλά δυνατότητα κοινωνικής ανόδου μέσα από την προσπάθεια».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπογράμμισε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι τους αριθμούς, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία αναζητά πολιτικές με αξίες, ήθος, τιμιότητα, αίσθηση καθήκοντος, σεβασμό στον νόμο, εθνική συνείδηση και κοινωνική ευθύνη.

Αναφέρθηκε ακόμη στις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής και της παράταξης, δίνοντας έμφαση: στην υπεράσπιση των θεσμών και στην εφαρμογή του νόμου, στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέου πλούτου, στις πολιτικές δίκαιης διανομής και κοινωνικής συνοχής, στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και των νέων ανθρώπων, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά, καθώς και στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής Ελλάδας σε κάθε περιοχή της χώρας, «από την Αλεξανδρούπολη έως τη Γαύδο και από την Κέρκυρα έως το Καστελόριζο».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Κικίλιας κάλεσε στελέχη, μέλη και κοινωνία να δώσουν ενωμένοι τη μάχη για μια νέα μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, «να δυναμώσουμε ξανά τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων και να δώσουμε προοπτική στη χώρα και στα παιδιά μας».