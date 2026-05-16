Συνέδριο ΝΔ – Πιερρακάκης: «Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας»

Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, τεχνολογικού μετασχηματισμού και οικονομικής φιλοδοξίας έστειλε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα περνά πλέον «στην Ελλάδα της φιλοδοξίας».

«Η δική μας συνάντηση αφορά την πορεία της χώρας»

Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε πως «Υπάρχουν συνέδρια που αφορούν απλά και μόνο την πορεία ενός κόμματος και συνέδρια που αφορούν την πορεία της χώρας. Η δική μας συνάντηση αφορά το δεύτερο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν δώσαμε τη μάχη απλώς και μόνο για να γυρίσει η Ελλάδα στην κανονικότητα» και πως «τώρα περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας».

«Χτίζουμε ξανά πάνω σε γερά θεμέλια»

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι «σήμερα χτίζουμε ξανά και αυτή τη φορά πατάμε σε γερά θεμέλια».

«Τρέχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τρέξουμε και ακόμα γρηγορότερα. Οι μεγάλες παρατάξεις γεννιούνται όχι για να διαχειριστούν αλλά για να αλλάξουν μια χώρα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το κατάλαβε. Είδε τότε την ευκαιρία μιας νέας Ελλάδας και άρχισε να χτίζει. Δεν έφτιαξε απλά έργα από μπετά και σίδηρο, έχτισε ξανά την αυτοπεποίθηση της χώρας. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις τεχνολογικές εξελίξεις και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λέγοντας ότι «Ζούμε μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές, η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει οικονομίας, κοινωνίες και ισορροπίες ισχύος. Η Ελλάδα έχει ευκαιρία να γίνει κόμβος καινοτομίας».

Όπως είπε, «Να φέρουμε την Τεχνητή νοημοσύνη παντού. Να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Πεποίθησή μας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να προχωρά μαζί με τη δημοκρατία, μαζί με τους θεσμούς, μαζί με τον άνθρωπο. Η ενέργεια είναι επίσης μεγάλο ζήτημα και θέλουμε και άλλες επενδύσεις».

«Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τους πάντες»

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να αφορά μόνο λίγους.

«Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τους πάντες. Δεν πιστεύουμε στα παλιά διλήμματα. Τόσο η εποχή του κρατισμού όσο και η εποχή της απόλυτης αυτορρύθμισης έχει παρέλθει», επισήμανε.

Παράλληλα, ανέφερε πως «Σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», ενώ πρόσθεσε ότι «Η Ελλάδα έχει εξωτερική πολιτική θαρραλέα με καθαρές κόκκινες γραμμές».

«Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ακόμη ότι «Η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά του τόπου. Έρχεται και από τις μικρές υποδομές», ενώ ξεκαθάρισε πως «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους».

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε: «Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους αλλά όταν κοιτάνε τον ορίζοντα της χώρας. Ας τολμήσουμε ξανά, μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι, να χτίσουμε, να εμπνεύσουμε, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει».