Τηλεθέαση (15/5): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 12,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 12,9%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 12,5% 2 Buongiorno MEGA 12,3% 3 Super Κατερίνα ALPHA 12% 4 10 Παντού OPEN 11,7% 5 Το Πρωινό ANT1 11,6% 6 Breakfast@Star STAR 5% 7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 4,4%

