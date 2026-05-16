Τηλεθέαση (15/5): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 12,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 12,9%.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|12,5%
|2
|Buongiorno
|MEGA
|12,3%
|3
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|12%
|4
|10 Παντού
|OPEN
|11,7%
|5
|Το Πρωινό
|ANT1
|11,6%
|6
|Breakfast@Star
|STAR
|5%
|7
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|4,4%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|12,9%
|2
|Buongiorno
|MEGA
|10,5%
|3
|Το Πρωινό
|ANT1
|10,4%
|4
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|8,4%
|5
|10 Παντού
|OPEN
|7,1%
|6
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|5,9%
|7
|Breakfast@Star
|STAR
|3,9%