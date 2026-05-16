Τηλεθέαση (15/5): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης, την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 12,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 12,9%.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 12,5%
2 Buongiorno MEGA 12,3%
3 Super Κατερίνα ALPHA 12%
4 10 Παντού OPEN 11,7%
5 Το Πρωινό ANT1 11,6%
6 Breakfast@Star STAR 5%
7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 4,4%

 

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Super Κατερίνα ALPHA 12,9%
2 Buongiorno MEGA 10,5%
3 Το Πρωινό ANT1 10,4%
4 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 8,4%
5 10 Παντού OPEN 7,1%
6 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 5,9%
7 Breakfast@Star STAR 3,9%

