Η Realnews αυτής της Κυριακής

Με τίτλο: «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον… νόμο!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Το επαίσχυντο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» με το οποίο το καθεστώς της Αγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα.

– Οι επτά θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες.

– Η αύξηση των περιπολιών από το Πολεμικό μας Ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Συνέδριο Ν.Δ.: «Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω». Μηνύματα ενότητας και συσπείρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030.

– Τα έξι κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός, με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθρεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το myDATA, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και από τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού.

– Ποιοι θα παραλάμβαναν το drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα.

– Επιστροφή μεταναστών σε 10 ημέρες. Το νέο νομοσχέδιο που θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση πριν από τη συμφωνία με την Ε.Ε. Στο επίκεντρο όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και ο αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Μαργαρίτης Σχοινάς, Αννα Διαμαντοπούλου.

– Ληστές τραπεζών: Στο μικροσκόπιο ο βαρύς οπλισμός! Τι δείχνουν οι έρευνες για τις χειροβομβίδες, τα καλάσνικοφ και τα πιστόλια που είχαν στην κατοχή τους οι οκτώ συλληφθέντες.

– Τραγωδία στη «Βιολάντα»: «Αντάλλαξαν πέντε ζωές για λίγα ευρώ». Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν στην «R» μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας για τις ευθύνες της διοίκησης.

