Ντέλτα Γκούντρεμ: Από το «Neighbours» και τη μάχη με τον καρκίνο στη Eurovision – Ποια είναι η τραγουδίστρια που θέλει να χαρίσει τη νίκη στην Αυστραλία

Η Ντέλτα Γκούντρεμ ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη νίκη στη Eurovision για λογαριασμό της Αυστραλίας με το τραγούδι «Eclipse», έχοντας ήδη κερδίσει ένα από τα θερμότερα χειροκροτήματα στον ημιτελικό της Βιέννης.

Η 41χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός θεωρείται ήδη μεγάλο όνομα στην Αυστραλία, ενώ έγινε γνωστή παγκοσμίως τόσο μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Neighbours» όσο και χάρη στο ντεμπούτο άλμπουμ της «Innocent Eyes».

Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2003, όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών, και παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ στην ιστορία της Αυστραλίας, με επιτυχίες όπως τα «Born to Try» και «Lost Without You». Το άλμπουμ σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία στη Βρετανία, φτάνοντας μέχρι το Νο2 των charts.

Η διάγνωση με καρκίνο στα 18 της χρόνια

Λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η καριέρα της ανατράπηκε όταν διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin, μια σπάνια μορφή καρκίνου.

Σε συνέντευξή της πέρυσι, η Γκούντρεμ είχε δηλώσει ότι η ασθένεια «άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής της».

Όπως είπε, ολόκληρη η χώρα παρακολουθούσε την ίδια και την οικογένειά της να περνούν αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις επιπτώσεις που είχαν πάνω της οι θεραπείες, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, καθώς υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Είχε παραδεχθεί ότι η απώλεια των μαλλιών της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία, καθώς ήταν ακόμη έφηβη.

Όπως είχε πει, όταν έχασε μαλλιά, φρύδια και βλεφαρίδες, ενώ παράλληλα είχε χλωμό δέρμα και σιδεράκια, ένιωθε έντονα την ανάγκη να αισθανθεί ξανά όμορφη και άρχισε να γίνεται πιο δημιουργική με την εμφάνισή της.

Η παράλυση που την ανάγκασε να μάθει ξανά να μιλά και να τραγουδά

Η Γκούντρεμ κατάφερε τελικά να αναρρώσει πλήρως και στη συνέχεια κυκλοφόρησε ακόμη έξι άλμπουμ, εκ των οποίων τα πέντε έφτασαν στο Νο1 στην Αυστραλία.

Ωστόσο, τα προβλήματα υγείας επέστρεψαν το 2018, όταν υπέστη παράλυση νεύρου στη γλώσσα κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης σιελογόνου αδένα.

Η τραγουδίστρια χρειάστηκε τότε να μάθει ξανά να μιλά και να τραγουδά μέσω αποκατάστασης και λογοθεραπείας.

Σε συνέντευξή της το 2021 είχε δηλώσει ότι κάθε δύσκολη εμπειρία περνά από διαφορετικά στάδια και συναισθήματα.

Όπως είχε εξηγήσει, αρχικά έρχεται η συνειδητοποίηση και στη συνέχεια η αποδοχή της κατάστασης βήμα βήμα.

Παράλληλα, είχε περιγράψει όσα πέρασε ως μια «στιγμή επανεκκίνησης» στη ζωή της.

Η πολυσυζητημένη σχέση με τον Μαρκ Φιλιππούση

Η προσωπική ζωή της Ντέλτα Γκούντρεμ είχε απασχολήσει έντονα τα media και λόγω της σχέσης της με τον Ελληνοαυστραλό τενίστα Μαρκ Φιλιππούση στις αρχές των 00s.

Το ζευγάρι είχε τραβήξει τότε τα φώτα της δημοσιότητας τόσο στην Αυστραλία όσο και διεθνώς, καθώς ο Φιλιππούσης ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις εκείνη την περίοδο.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2004 και διήρκεσε περίπου εννέα μήνες. Μάλιστα, το τραγούδι επιστροφής της Γκούντρεμ, «Out of the Blue», είχε γραφτεί για τη στήριξη που της παρείχε ο Φιλιππούσης κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο.

Τι είπε για τη Eurovision και το τραγούδι «Eclipse»

Μιλώντας για τη συμμετοχή της στη Eurovision, η Ντέλτα Γκούντρεμ δήλωσε ότι θεωρεί τεράστια τιμή να εκπροσωπεί την Αυστραλία σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές παγκοσμίως, αναφέρει η Independent.

Όπως είπε, η διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία σύνδεσης με τον κόσμο μέσα από τη μουσική και έναν τρόπο να παρουσιάσει ένα κομμάτι της Αυστραλίας διεθνώς.

Αναφερόμενη στο τραγούδι «Eclipse», εξήγησε ότι μιλά για εκείνες τις σπάνιες και δυνατές στιγμές όπου «όλα ευθυγραμμίζονται», όταν η αγάπη, ο χρόνος και η σύνδεση μοιάζουν σχεδόν κοσμικά.

Περιέγραψε το τραγούδι ως μια ιστορία για το φως και το σκοτάδι, αλλά και για την ομορφιά που μπορεί να γεννηθεί ακόμη και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Η ίδια τόνισε επίσης ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αισθάνεται ήδη ευγνωμοσύνη που συμμετέχει σε έναν θεσμό που ενώνει τον κόσμο μέσω της μουσικής.