Λάρισα: 12χρονη κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της – Οι διασώστες την επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί (16/5) στη Λάρισα, όταν ένα 12χρονο κορίτσι κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί, με τους συγγενείς του παιδιού να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε περίπου τρία λεπτά, ενώ ακολούθησε και Κινητή Μονάδα για την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η 12χρονη δεν είχε ζωτικά σημεία και ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ και όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες, δίνοντας μάχη για να την επαναφέρουν.

Οι προσπάθειες απέδωσαν, καθώς το παιδί τελικά ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, παρά το γεγονός ότι δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα, λόγω της μικρής απόστασης από το σπίτι της και της ανάγκης για άμεση ιατρική φροντίδα.