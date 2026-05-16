Τσουκαλάς: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια – Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική

Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Τσουκαλάς έθεσε σειρά ερωτημάτων για την κυβερνητική πολιτική, λέγοντας:

«Ποιος με την πολιτική του κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών; Ποιος χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλεονάσματα; Ποιος στερεί πόρους από την αγορά; Ποιος αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες; Ποιος κατέστησε τη χώρα ουραγό στις μεταρρυθμίσεις, την αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα;».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είναι δικό του επίτευγμα η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά», αφήνοντας αιχμές κατά του πρωθυπουργού για τη διαχείριση της οικονομίας και της αγοράς.