Νέα κίνηση Πούτιν για την Υπερδνειστερία: Ρωσικά διαβατήρια με fast track διαδικασίες στους κατοίκους της αποσχισμένης περιοχής

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Περαστικοί περνούν μπροστά από διαφημιστική πινακίδα με τον πρώτο κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν στην Τιρασπόλ, πρωτεύουσα της φιλορωσικής αποσχισμένης περιοχής της Υπερδνειστερίας στη Μολδαβία, την 1η Νοεμβρίου 2021. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
Νέες γεωπολιτικές ανησυχίες προκαλεί η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να ανοίξει τον δρόμο για μαζική και απλοποιημένη χορήγηση ρωσικής υπηκοότητας στους κατοίκους της Υπερδνειστερίας, της φιλορωσικής αποσχισμένης περιοχής της Μολδαβίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα «για την αποδοχή στην ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατοίκων της Υπερδνειστερίας», το οποίο δημοσιεύθηκε στην επίσημη ρωσική πύλη νομικών πληροφοριών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Το Κρεμλίνο αναφέρει ότι η απόφαση λαμβάνεται «για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου και του πολίτη», επικαλούμενο τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Ρωσικά διαβατήρια χωρίς πενταετή παραμονή και χωρίς εξετάσεις

Σύμφωνα με το διάταγμα, δικαίωμα αίτησης για ρωσική υπηκοότητα με απλοποιημένη διαδικασία αποκτούν όλοι οι αλλοδαποί και ανιθαγενείς άνω των 18 ετών που κατοικούν μόνιμα στην Υπερδνειστερία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος.

Προβλέπεται επίσης ειδική διαδικασία για ανήλικους ή άτομα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα που ζουν στην περιοχή.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι κάτοικοι της Υπερδνειστερίας απαλλάσσονται από βασικές προϋποθέσεις που ισχύουν συνήθως για την απόκτηση ρωσικού διαβατηρίου.

Συγκεκριμένα:

  • δεν απαιτείται πενταετής μόνιμη διαμονή στη Ρωσία
  • δεν θα εξετάζονται στη ρωσική γλώσσα
  • δεν θα χρειάζεται να αποδείξουν γνώση της ρωσικής ιστορίας ή της ρωσικής νομοθεσίας

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ρωσικών πρεσβειών ή προξενικών αρχών.

Η σκιά της Ουκρανίας και οι φόβοι για νέα εστία κρίσης

Η απόφαση της Μόσχας αναμένεται να προκαλέσει ανησυχία σε Κισινάου, Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ, καθώς η Υπερδνειστερία θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο ευαίσθητες φιλορωσικές ζώνες στην ανατολική Ευρώπη.

Η περιοχή έχει αποσχιστεί de facto από τη Μολδαβία από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και φιλοξενεί ρωσική στρατιωτική παρουσία.

Πολλοί αναλυτές βλέπουν ομοιότητες με προηγούμενες κινήσεις της Μόσχας σε Αμπχαζία, Νότια Οσετία και Ντονμπάς, όπου η μαζική διανομή ρωσικών διαβατηρίων χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως επιχείρημα για πολιτική ή στρατιωτική παρέμβαση.

Πώς ξεκίνησε η σύγκρουση στην Υπερδνειστερία

Η ιστορία της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κατά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Το 1989 η μολδαβική γλώσσα ανακηρύχθηκε επίσημη κρατική γλώσσα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον ρωσόφωνο πληθυσμό της Υπερδνειστερίας.

Η κρίση κλιμακώθηκε μετά την ανακήρυξη της μη αναγνωρισμένης Υπερδνειστεριακής Μολδαβικής ΣΣΔ τον Σεπτέμβριο του 1990.

Από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 1992, Κισινάου και Υπερδνειστερία συγκρούστηκαν στρατιωτικά, μέχρι την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Από το 1993 μέχρι σήμερα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κισινάου και την Τιρασπόλ για το νομικό καθεστώς της περιοχής, χωρίς οριστική λύση.

