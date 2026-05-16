Συνέδριο ΝΔ: Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Eurovision σε Βέμπερ και Χριστοδουλίδη – Η στήριξη στον Ακύλα από Κύπρο και ΕΛΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, έκανε ένα σχόλιο για την Eurovision και τον αποψινό τελικό.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω (είπε προς τον κ. Βέμπερ) που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα στο ΕΛΚ θα κάνουν ότι μπορούν για να στηρίξουν την αποψινή παρουσία του Ακύλα στην Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδελφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο (σ.σ. Χριστουδουλίδης), είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη που πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα…» είπε χαμογελώντας ο κ. Μητσοτάκης.

Τόσο ο κ. Βέμπερ όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης γέλασαν με τα σχόλια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

