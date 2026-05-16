Συνέδριο ΝΔ: Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Eurovision σε Βέμπερ και Χριστοδουλίδη – Η στήριξη στον Ακύλα από Κύπρο και ΕΛΚ

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

Μητσοτάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, έκανε ένα σχόλιο για την Eurovision και τον αποψινό τελικό.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω (είπε προς τον κ. Βέμπερ) που δεσμεύτηκες ότι τα αδελφά κόμματα στο ΕΛΚ θα κάνουν ότι μπορούν για να στηρίξουν την αποψινή παρουσία του Ακύλα στην Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδελφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο (σ.σ. Χριστουδουλίδης), είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη που πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα…» είπε χαμογελώντας ο κ. Μητσοτάκης.

Τόσο ο κ. Βέμπερ όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης γέλασαν με τα σχόλια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δείτε περίπου στο 40ό λεπτό:

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιά: Το απροσδόκητο σημάδι που μπορεί να εμφανιστεί 12 χρόνια πριν από ένα έμφραγμα

Ο Michael Douglas αποκαλύπτει τα σιωπηρά συμπτώματα πριν τον καρκίνο που προκλήθηκε από τον στοματικό έρωτα: «Ξεκίνησε με έ...

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές που αρχίζουν από τη Δευτέρα

Η σύγκλιση στα συστήματα αντίληψης από τα αυτοκίνητα στα ρομπότ

Η Samsung προειδοποιεί τους χρήστες Galaxy να διαγράψουν «εφαρμογές υψηλού κινδύνου»
περισσότερα
11:21 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

LIVE η δεύτερη ημέρα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ

Δείτε live
08:23 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης: Η στρατηγική της ΝΔ με φόντο το 2030, τα μηνύματα στο Συνέδριο και η απάντηση στην αντιπολίτευση

Η εμφάνιση και ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ είχε μηνύματα και...
02:30 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Καρφιά» Σοφίας Βούλτεψη κατά Νίκου Ανδρουλάκη: «Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν» – ΒΙΝΤΕΟ

Kριτική με ειρωνικό κι αιχμηρό ύφος κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, άφησε με δηλ...
00:52 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Επισκέφθηκε τη βάση της Σούδας η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Την πρώτη της επίσκεψη στην αμερικανική βάση στη Σούδα πραγματοποίησε πρόσφατα η πρέσβης των Η...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν