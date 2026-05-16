Το «χρυσό» MAGA κινητό του Τραμπ άρχισε να αποστέλλεται – Ερωτήματα για το αν είναι πραγματικά «Made in USA»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: techcult.ru
Το πολυσυζητημένο χρυσό κινητό τηλέφωνο της Trump Mobile άρχισε τελικά να αποστέλλεται σε πελάτες, έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, αμφιλεγόμενων αλλαγών στους όρους αγοράς και ερωτημάτων γύρω από τον ισχυρισμό ότι είναι «Made in USA».

Η εταιρεία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι το κινητό «T1 Phone», αξίας 499 δολαρίων, «είναι καθ’οδόν», με περίπου 590.000 πελάτες που είχαν καταβάλει προκαταβολή 100 δολαρίων να λαμβάνουν ενημερώσεις για την αποστολή των συσκευών τους.

Οι καθυστερήσεις και οι αλλαγές στους όρους αγοράς

Ο διευθύνων σύμβουλος της Trump Mobile, Πατ Ο’ Μπράιαν, υποστήριξε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε ελέγχους ποιότητας και στη σύνθετη διαδικασία κυκλοφορίας ενός νέου κινητού τηλεφώνου στην αγορά, αναφέρει η Daily Mail.

Ωστόσο, η ανακοίνωση ήρθε αφού υπήρξε νέα κριτική για αλλαγές στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Σύμφωνα με τους ανανεωμένους όρους, η καταβολή προκαταβολής «δεν εγγυάται» ότι η συσκευή θα παραχθεί ή θα είναι τελικά διαθέσιμη προς αγορά.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι προκαταβολές, που φέρονται να αγγίζουν συνολικά τα 59 εκατ. δολάρια, αντιπροσώπευαν απλώς μια «υπό όρους δυνατότητα αγοράς» εφόσον η Trump Mobile αποφάσιζε τελικά να κυκλοφορήσει τη συσκευή.

Από το «Made in America» στο «American values»

Η Trump Mobile είχε αρχικά ανακοινώσει ότι το κινητό θα κυκλοφορούσε τον Αύγουστο του 2025.

Σχεδόν δέκα μήνες αργότερα, η εταιρεία δήλωσε ότι οι πρώτες αποστολές ξεκίνησαν, ενώ αρκετοί χρήστες παρατήρησαν ότι είχαν απενεργοποιηθεί τα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση.

Η συσκευή είχε αρχικά παρουσιαστεί με έντονη πατριωτική προβολή και αναφορές στην αμερικανική παραγωγή.

Ωστόσο, αργότερα η εταιρεία άλλαξε τη διατύπωση, αναφέροντας πλέον ότι το κινητό είναι «σχεδιασμένο με αμερικανικές αξίες».

Η αλλαγή αυτή ήρθε μετά από αμφισβητήσεις αναλυτών σχετικά με το κατά πόσο ένα smartphone αξίας 499 δολαρίων θα μπορούσε πράγματι να κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, αρκετοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής μοιάζουν με φθηνότερα Android κινητά κινεζικής παραγωγής.

Το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της οικογένειας Τραμπ

Το Trump Mobile αποτελεί επιχειρηματική πρωτοβουλία του Trump Organization μέσω συμφωνίας licensing και προωθήθηκε κυρίως από τους Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ.

Το πρόγραμμα 5G της εταιρείας κοστίζει 47,45 δολάρια τον μήνα, αριθμός που παραπέμπει στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ο 45ος και ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

