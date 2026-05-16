Υπόθεση Γουάινστιν: Νέα ακύρωση της δίκης για βιασμό μετά από αδιέξοδο των ενόρκων

Σε αδιέξοδο κατέληξε η τρίτη επανάληψη της δίκης του Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό στη Νέα Υόρκη, καθώς οι ένορκοι δήλωσαν ότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Η πλειοψηφικά ανδρική επιτροπή ενόρκων εξέταζε αν ο 74χρονος πρώην ισχυρός παραγωγός του Χόλιγουντ είχε βιάσει το 2013 την Τζέσικα Μαν, πρώην επίδοξη ηθοποιό, σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, αναφέρει το Sky News.

Ωστόσο, σε σημείωμα προς τον δικαστή Κέρτις Φάρμπερ, οι ένορκοι ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Ο Γουάινστιν είχε δηλώσει αθώος για την κατηγορία βιασμού τρίτου βαθμού και αρνείται όλες τις κατηγορίες για μη συναινετικές σεξουαλικές πράξεις.

Η κατάθεση της Τζέσικα Μαν

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε ότι τον Μάρτιο του 2013 διέμενε με φίλη της σε ξενοδοχείο του Μανχάταν όταν ο Γουάινστιν εμφανίστηκε νωρίτερα από προγραμματισμένο πρωινό ραντεβού και έκλεισε δωμάτιο παρά τις αντιρρήσεις της.

Όπως είπε, τον ακολούθησε στο δωμάτιο για να μιλήσουν και του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σεξουαλική επαφή.

«Ελεγα “όχι” ξανά και ξανά και προσπαθούσα να φύγω», δήλωσε στους ενόρκους κατά τη διάρκεια πέντε ημερών κατάθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Γουάινστιν τής έκλεισε τον δρόμο, της άρπαξε τα χέρια και εκείνη τελικά σταμάτησε να αντιστέκεται από φόβο.

«Υπάκουσα στις απαιτήσεις του να γδυθώ και ξάπλωσα στο κρεβάτι ενώ εκείνος πήγε στο μπάνιο», είπε.

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, τη βίασε.

Η υπερασπιστική γραμμή του Γουάινστιν

Οι δικηγόροι του Γουάινστιν υποστήριξαν ότι η Τζέσικα Μαν επινόησε την κατηγορία βιασμού επειδή αργότερα μετάνιωσε για τη συναινετική σχέση που είχε μαζί του, η οποία δεν βοήθησε την καριέρα της στον κινηματογράφο.

Ο ίδιος ο Γουάινστιν έχει δηλώσει ότι υπήρξε άπιστος προς τη σύζυγό του και ότι «συμπεριφέρθηκε λανθασμένα», αλλά επιμένει ότι «ποτέ δεν επιτέθηκε σε κανέναν».

Η υπόθεση παραμένει «στον αέρα»

Παρότι ο Γουάινστιν έχει ήδη καταδικαστεί για άλλα σεξουαλικά εγκλήματα σε Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια και παραμένει στη φυλακή, η νέα ακύρωση της δίκης αφήνει ξανά ανοιχτή την υπόθεση βιασμού στη Νέα Υόρκη μετά από τρεις διαφορετικές δίκες.

Ο δικαστής Φάρμπερ δήλωσε εκτός παρουσίας των ενόρκων ότι ήταν πλέον σαφές πως η επιτροπή είχε φτάσει σε «αδιέξοδο χωρίς ελπίδα συμφωνίας» και ότι δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις.

Ζήτησε από τις δύο πλευρές να επιστρέψουν στο δικαστήριο για νέα ακρόαση τον Ιούνιο, ενώ παραμένει άγνωστο αν οι εισαγγελείς θα επιχειρήσουν τέταρτη δίκη.

Ο Γουάινστιν παρέμεινε ανέκφραστος καθώς οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον απομάκρυναν από την αίθουσα με αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι προηγούμενες καταδίκες και η ανατροπή

Στην πρώτη δίκη του στη Νέα Υόρκη το 2020, ο Γουάινστιν είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της Τζέσικα Μαν και για επίθεση κατά της πρώην βοηθού παραγωγής Μίριαμ Χέιλι το 2006.

Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο της Πολιτείας ανέτρεψε αργότερα την καταδίκη και την ποινή φυλάκισης 23 ετών, κρίνοντας ότι δεν είχε δικαστεί δίκαια.

Σε νέα δίκη το 2025, σώμα ενόρκων τον καταδίκασε για σεξουαλική κακοποίηση της Μίριαμ Χέιλι, αλλά τον αθώωσε για κατηγορία επίθεσης κατά του πρώην μοντέλου Κάγια Σοκόλα.

Οι ίδιοι ένορκοι τότε είχαν επίσης οδηγηθεί σε αδιέξοδο σχετικά με την κατηγορία βιασμού της Τζέσικα Μαν, γεγονός που οδήγησε στη νέα δίκη του 2026.

Παραμένει στη φυλακή

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν έχει επίσης καταδικαστεί για βιασμό στην Καλιφόρνια το 2022 και εκτίει ποινή φυλάκισης 16 ετών.

Ο ίδιος ασκεί έφεση τόσο κατά της καταδίκης όσο και κατά της ποινής.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει ποινή έως και 25 ετών φυλάκισης για την υπόθεση της Μίριαμ Χέιλι.