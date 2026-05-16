Νέο σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 60 τραυματίες – Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στο Κίεβο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί καταγράφουν μαρτυρίες κατοίκων μετά από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας της 15ης Μαΐου 2026. (Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας)
Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων έπληξε την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 60 να τραυματίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Κίεβο, έπειτα από τη φονική πυραυλική επίθεση της 14ης Μαΐου που κατέστρεψε ολόκληρη πτέρυγα πολυκατοικίας στην περιοχή Νταρνίτσκι.

Οι έρευνες διήρκεσαν 28 ώρες, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από το χτύπημα σκοτώθηκαν συνολικά 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Το Κίεβο κήρυξε ημέρα πένθους για τα θύματα της επίθεσης.

141 drones και έξι πύραυλοι μέσα σε μία νύχτα

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας έξι πυραύλους cruise, ανάμεσά τους πέντε αντιακτινοβολιακούς πυραύλους και έναν αντιπλοϊκό Kh-35, καθώς και 141 drones.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τον πύραυλο Kh-35 και 130 drones, ωστόσο καταγράφηκαν επιτυχημένα πλήγματα σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες.

Επιθέσεις σε Χερσώνα, Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Στη Χερσώνα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα σε παράκτιους οικισμούς κοντά στον ποταμό Δνείπερο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην περιοχή Πόλογκι, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, 39 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις με drones και βόμβες glide σε πέντε οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Χαρκόβου.

Πλήγματα και σε Οδησσό, Ντνιπροπετρόφσκ και Σούμι

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα στην περιοχή της Νικόπολης, κοντά στον Δνείπερο.

Στην Οδησσό, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη συνδυασμένη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε κατοικημένη περιοχή χαμηλής δόμησης.

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα, ανάμεσά τους ένας 17χρονος που χτυπήθηκε από βόμβα glide στο χωριό του, ενώ ένας 54χρονος άνδρας τραυματίστηκε από ρωσικό drone ενώ οδηγούσε μηχανή.

