Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη και MDMA στην Αττική

Κύκλωμα που που διακινούσε κοκαΐνη και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εξαρθρώθηκε από την αστυνομία που συνέλαβε δυο άτομα.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (14/5), σε περιοχή της Αττικής, κατά την όποια συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (15.05.2026) η αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και εμπεριστατωμένη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας πιστοποιήθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει δομημένο εγκληματικό δίκτυο με σκοπό την αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και MDMA.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους και σε όχημα, εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες 99 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 341,55 γραμμαρίων και 69 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες MDMA, συνολικού μικτού βάρους 164,25 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 2 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 11.840 ευρώ, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 9 κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.