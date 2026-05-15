Ο κωφός διερμηνέας της Eurovision αποκάλυψε πώς απόδωσε τον ρυθμό του «Ferto» του Ακύλα στη νοηματική – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ο Πάνος Κατσής μίλησε για τη διερμηνεία του τραγουδιού «Ferto» του Ακύλα στη νοηματική γλώσσα και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο μετέφερε τον ρυθμό και την ένταση του κομματιού στους κωφούς. Ο διερμηνέας και ηθοποιός τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην ενημέρωση και ζήτησε «να ανοίξουν οι πόρτες των ακουόντων, γιατί υπάρχουμε και εμείς οι κωφοί».

Ο ίδιος ανέφερε ότι γεννήθηκε από δύο κωφούς γονείς και εξήγησε πως η νοηματική αποτέλεσε τη μητρική του γλώσσα από πολύ μικρή ηλικία. «Οπότε η νοηματική ήταν η μητρική μου γλώσσα, καθώς τη μιλάω από ενός έτους», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για τη διερμηνεία του «Ferto», ο Πάνος Κατσής περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθεί για να αποδώσει το τραγούδι στους κωφούς. «Δεν είναι δύσκολο για μένα να μεταφέρω τον ρυθμό. Εγώ είμαι κωφός, νιώθω τη μουσική και τον ρυθμό, πάντα υπάρχει απέναντί μου ένας διερμηνέας που μου κάνει feeding τα λόγια και έτσι ταυτόχρονα μαζί αποδίδουμε το τραγούδι. Εγώ, από τη νοηματική, το οπτικοποιώ και το δίνω σε ρυθμό για να δώσω στους κωφούς τον ρυθμό».

Ο Πάνος Κατσής αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που έχει η διερμηνεία στον διαγωνισμό της Eurovision. Όπως είπε, ο διερμηνέας πρέπει να κατανοεί το πολιτισμικό πλαίσιο κάθε χώρας, πριν αποδώσει το μήνυμα στη νοηματική. «Η μόνη δυσκολία είναι η κουλτούρα των διαφόρων χωρών, το τι μήνυμα θέλουν να δώσουν και τι προϋπήρχε, ποια είναι η ιστορία τους. Εγώ πρέπει να οπτικοποιήσω, να τη βγάλω με ρυθμό και ένταση. Διαβάζουμε, μετατρέπουμε και μεταφέρουμε και εναρμονιζόμαστε με την κουλτούρα κάθε χώρας».

Ο ίδιος μίλησε και για την πορεία του στο θέατρο, σημειώνοντας ότι η πρόσβαση στη νοηματική τον οδήγησε στο Θέατρο Κωφών. «Πάω σε θέατρα που έχουν πρόσβαση με διερμηνεία στη νοηματική και έτσι ξεκίνησα στο Θέατρο Κωφών», ανέφερε. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αγάπη που είχε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και εξήγησε τον ρόλο που είχε η εκφραστικότητά της στη δική του αντίληψη για την κίνηση και το σώμα. «Είχε φοβερή κίνηση και έκφραση, είχε καταπληκτική έκφραση προσώπου. Δεν ήξερα τι έλεγε γιατί δεν υπήρχε νοηματική. Μου έδωσε να καταλάβω την κίνηση του σώματος και την εκφραστικότητα».

Ο Πάνος Κατσής υπογράμμισε ότι η κοινωνία δεν πρέπει να περιορίζει τα όνειρα των παιδιών που ανήκουν στην κοινότητα των κωφών. «Το πιο σημαντικό στην κοινότητα των κωφών είναι να μην κόβουμε το όνειρο σε κανέναν που θέλει να γίνει ηθοποιός. Όπως είπε ο Ακύλας, μην κόβετε ποτέ τα όνειρα των παιδιών. Το σημαντικό είναι να ανοίξουν οι πόρτες των ακουόντων, υπάρχουμε και εμείς οι κωφοί που μπορούμε να ενσωματωθούμε και να μπούμε στον κόσμο όσων ακούν».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο διερμηνέας ζήτησε ισότιμη πρόσβαση για τους κωφούς στην ενημέρωση και στην καθημερινότητα. «Ισότιμη πρόσβαση. Παλαιότερα ήταν λιγότερη. Τώρα ο στόχος είναι να έχουμε 24ωρη οπτική και ακουστική ενημέρωση όπως έχετε κι εσείς».

Ο Πάνος Κατσής εξήγησε, τέλος, ότι η εκμάθηση της ελληνικής και της διεθνούς νοηματικής απαιτεί χρόνο και συστηματική εκπαίδευση. «Επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα για τη διεθνή νοηματική δεν υπάρχει στην Ελλάδα, όμως τη διδάσκουμε για να έχουμε επικοινωνία με κωφούς σε όλο τον κόσμο. Οι κωφοί ταξιδεύουν. Πρέπει πρώτα να ξέρεις ελληνική νοηματική γλώσσα και μετά θα πας στη διεθνή. Όλα αυτά μαζί, για να μάθεις ελληνική νοηματική, έκφραση, κίνηση, θες 4 χρόνια. Αν θες να γίνεις μεταφραστής, χρειάζεσαι άλλα 2-3 χρόνια».

