Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ: Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω

Η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη του παλμού αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Kαραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα, ξεπερνώντας εμπόδια και μετατρέποντας σε ευκαιρίες τις δυσκολίες, κατακτώντας νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς, και φέρνοντας έργο και αποτέλεσμα. Είμαι δίπλα σας, στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας στην ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ.

«Εσείς μου δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα. Στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριο, για να απαντήσουμε πρώτα από όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μία τρίτη τετραετία. Θα απαντήσουμε, αλλά πρώτα να θυμηθούμε πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε -τις επιτυχίες, αλλά και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας» είπε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας την εικόνα της Ελλάδας πριν από μια δεκαετία, ενώ υπενθύμισε τη συμφωνία αλήθειας για την οποία είχε μιλήσει, για λιγότερους φόρους, μεγαλύτερους μισθούς, για μια Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα και σύνορα απόρθητα.

«Να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους ατελείωτα λουκέτα. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Νέοι ξενιτεύονταν. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στο γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Τότε, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Έλεγα το 2016 ότι μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απώθησης των νέων της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Σε αυτό το στοίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του Τ.Φ. Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο υπουργός των Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, καταργήθηκαν 83 φόροι, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027, ο μέσος είναι ήδη στα 1500 ευρώ και στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και μόνιμες αυξήσεις. Η μεσαία τάξη έχει πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά καθώς μειώνεται το δημόσιο χρέος», είπε, μεταξύ άλλων.

«Αυτός είναι και ο λόγος που θυμάμαι και σε ένα βαθμό θυμώνω όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Είναι το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Μαζί με την Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και δήλωσε πως αισθάνθηκε περήφανος που άκουσε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα που έστειλε δύο φρεγάτες και μαχητικά στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «μαζί με την Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας» και «διπλασιάσαμε τις δυνάμεις μας νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις».

«Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο που επίσης είχα θέσει. Έλεγα το 2016 ότι δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη αλλά την πολιτική κυριαρχία. Χάρη σε όλους εσάς έγινε. Κερδίσαμε την αποδοχή των πολλών, φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Καταφέραμε να μετατρέψουμε το κόμμα σε ρεύμα προόδου και αντίστασης στον λαϊκισμό. Μακριά από ταμπέλες και πάντα χωρίς αλαζονεία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όταν δεν τα καταφέρνουμε σας κοιτάμε στα μάτια και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μεσολάβησαν πρωτόγνωρες κρίσεις. «Άλλαξε ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροπές που κάνουν το μέλλον ρευστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Οι πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Είναι μια αλυσίδα αβεβαιότητας που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη σημειώνοντας πως το μόνο κόμμα που έχει σχετική στρατηγική είναι η ΝΔ.

«Μέσα σε μια 10ετία η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε κυβερνητικό έργο με κύκλο προτεραιοτήτων», ανέφερε και υπενθύμισε τι έγινε κατά την πρώτη τετραετία με πρώτο την επανάσταση του gov.gr. Η δεύτερη τετραετία, συνέχισε, στρέφεται κυρίως στην κοινωνία και ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα όπως μεταξύ άλλων η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων και τα μεγάλα έργα.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται επιτέλους σε διεθνή ενεργειακό κόμβο. Με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια γεωτρήσεις. Τις πρώτες τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα έχω την τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός που θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι διανύουμε τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών και μίλησε για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες τονίζοντας πως είναι πραγματικότητα.

«Φτάνουμε στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κύκλους με αυτόν που οδηγείς στην Ελλάδα του 2030», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το σύνθημα ‘το είπαμε , το κάναμε’ είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε. Έχω στα χέρια μου αυτό το πρόγραμμα του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2023 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της ανεργίας, τη μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τις αυξήσεις στο δημόσιο – μεγαλύτερες στα σώματα ασφαλείας, στους υγειονομικούς, στους συνταξιούχους – το ρόλο της παιδείας με την Ελλάδα να αναγνωρίζεται χώρα πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, την ανακαίνιση 430 σχολείων με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το διεθνές απολυτήριο, την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την κατάργηση του ασύλου της ανομίας στα πανεπιστήμια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ αναφέρθηκε στη λειτουργία των πρώτων παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και στις αναφορές που υπήρχαν στο πρόγραμμα του 2023 για την υγεία. Είπε ότι στην υγεία συντελείται μεγάλη αλλαγή και πως όλη η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας και των τμημάτων επειγόντων περιστατικών, για τις μικρότερες αναμονές στα επείγοντα και στα χειρουργεία με το βραχιολάκι, για τον ψηφιακό φάκελο, την άυλη συνταγογράφηση και τα ραντεβού μέσω του myhealth, για τον προσωπικό βοηθό για τα ΑμεΑ, για τους δωρεάν προσυμπτωματικούς ελέγχους.

«Όλα αυτά συνθέτουν το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής της ΝΔ. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα. Είμαι υπερήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί κοινωνική πολιτική που κοιτάει τους γονείς και κάνουμε κάτι για την επιρροή των κοινωνικών δικτύων στις νέες ηλικίες. Στο πρόγραμμα μας ήταν δέσμευση ότι θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη διαρκή στήριξη της πολιτικής προστασίας και πόσο χρήσιμο είναι το 112. Μιλήσαμε για τη συνεχή αναβάθμιση του gov.gr, τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, την επέκταση των ΑΠΕ, για τα νέα «πράσινα» αστικά λεωφορεία, για τις κάμερες στους δρόμους και τα γήπεδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει ξανά ποτέ σε επιτήρηση»

Επειδή τα κάναμε, αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 2030 θα τα κάνουμε και αυτά, αυτός ο λόγος ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση γιατί και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο που λέει όχι σε όλα, ναι στο τίποτα».

Θυμάμαι που κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον φράχτη στον Έβρο. Κοντά τους συνασπίζονται και άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη ενώ άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν τους είναι ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα οι τράπεζες», συμπλήρωσε ενώ σε άλλο σημείο τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει ξανά ποτέ σε επιτήρηση.

«Είναι δικαίωμα οποιουδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως «εμείς το χρέος το εξαφανίζουμε, το μειώνουμε καθημερινά και η Ελλάδα δεν δανείζεται βάζοντας ενέχυρο το μέλλον των επόμενων γενεών».

«Η απέναντι όχθη αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι’ αυτό οι δυνάμεις τους συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα», υπογράμμισε. «Από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν απορώ γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα περισσεύει το θράσος, η εμπάθεια, το μίσος», πρόσθεσε.

Η μάχη θα είναι σκληρή, με όλους αυτούς που με αναίδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν σε προσέφεραν ποτέ ούτε έναν καρπό, με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια, όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι ιδρώνουμε την φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν τι χρώμα φανέλα προτιμούν, η δική μας φανέλα είναι γαλάζια και είμαστε περήφανοι που την ιδρώνουμε. Τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα ανατολή της πατρίδας, χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά -υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη, που πρέπει να διορθωθούν, είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού κράτους»

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία σε αχαρτογράφητα νερά», υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι «είμαστε η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που μας δίδαξε να ενσωματώνουμε κάθε νέα ιδέα». «Η ΝΔ είναι το κόμμα που καλείται και πάλι να γίνει ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες και το 2023 τους συσπείρωσε ξανά για μια δημιουργική συνέχεια», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επόμενη πενταετία δεν προβλέπεται εύκολη. «Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή θα ξαναγίνει ουραγός. Κανείς σήμερα δεν έχει αύριο αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητά του. Η επόμενη τετραετία της ΝΔ πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάτασης του πρωτογενούς τομέα», υπογράμμισε.

«Πάνω από όλα η μεγαλύτερη πρόκληση, αν δεν προετοιμαστούμε για την πρωτοφανή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης», συμπλήρωσε.

«Για τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει του απαντώ: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα κα αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη μας αξιοπιστία. Γιατί μείναμε συνεπείς σε όσα είπαμε ότι θα κάνουμε. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η ΝΔ προηγείται του δεύτερου κόμματος με διπλάσιο ποσοστό», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Πρέπει η ΝΔ να έχει τρίτη τετραετία γιατί τον Ιούλιο του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ σε μια κρίσιμη συγκυρία που θα πρέπει να κατανείμει τα νέα κονδύλια της Αγροτικής Πολιτικής και να υψώσει ενιαία αναχώματα στις συνέπειες της κρίσης. Ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει τα 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης, ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά;», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων.

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει;»

«Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό», ανέφερε.