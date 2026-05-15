Ρεάλ Μαδρίτης: Υπογράφει στην «βασίλισσα» o Ομέρ Γιουρτσέβεν, σύμφωνα με την «AS»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ομέρ Γιουρτσέβεν
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν για το υπόλοιπο της σεζόν, όπως μετέδωσε η ισπανική «AS».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τη συμφωνία και πλέον απομένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου ο Τούρκος σέντερ να ενταχθεί στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κινήθηκε άμεσα για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, οι οποίοι θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Γιουρτσέβεν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four της Αθήνας, όμως θα ενισχύσει κανονικά τη «Βασίλισσα» στα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η «AS» αναφέρει ότι η απόκτηση του Γιουρτσέβεν αποτελούσε βασική προτεραιότητα για την ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε μείνει με περιορισμένες λύσεις στη θέση του σέντερ.

Ο Τούρκος ψηλός μέτρησε εννέα συμμετοχές με τους Γουόριορς και είχε κατά μέσο όρο 3,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 12 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

