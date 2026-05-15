Κάλεσμα Μητσοτάκη σε όσους έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ για συστράτευση – Μηνύματα σε Σαμαρά και «αμφισβητίες»

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, 16ο συνέδριο της ΝΔ
Κάλεσμα στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της ΝΔ να επιστρέψουν στην κάλπη και να ξαναψηφίσουν τη γαλάζια παράταξη στις εκλογές, που όπως είπε, θα γίνουν το 2027, απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στο 16ο Συνέδριο του κόμματος. Ταυτόχρονα έστειλε ηχηρά μηνύματα τόσο στον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος απουσίαζε από το συνέδριο, όσο και στον Αντώνη Σαμαρά και στα στελέχη που με κοινή επιστολή τους άφησαν αιχμές ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της.

«Θέλω να απευθυνθώ στον κάθε νεοδημοκράτη και την κάθε νεοδημοκράτισσσα. Ιδιαίτερα σε όσους έχουν απομακρυνθεί να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης, στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία.  

Στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι σήμερα μπορεί να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απαίτηση να μας δώσουν λευκή επιταγή, αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Να δουν την μεγάλη εικόνα και να σταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς με διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. 

Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη  εξουσία, πολύ περισσότερο όταν αυτή η παράταξη εισηγείται μεταρρυθμίσεις, συνταγματικά κατοχυρωμένες, που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Συνεπώς, η εντολή που θα ζητήσει η παράταξή μας αύριο δεν είναι μία εντολή επανάπαυσης και επανάληψης λαθών, αλλά ακόμη πιο μεγάλων αλλαγών και σκληρής δουλειάς», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μήνυμα στους «αμφισβητίες»

«Όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια, ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητεί, σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Όσους δε, επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς, έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη. Η ΝΔ συντηρεί την παράδοση, μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά κα χρήσιμα. Είναι η φράση του Καραμανλή και νομίζω τα λέει όλα» είπε.

«Για αυτούς που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας, βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλά με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ. Πότε άλλοτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, πότε δεν είχε τόσες στρατηγικές συμμαχίες, ποτέ δεν είχε χωρικά ύδατα 12 μιλίων στο Ιόνιο, ποτέ δεν καθόριζε ΑΟΖ με τα γύρω κράτη, κάνοντας έρευνες με βάση τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα» συμπλήρωσε.

«Το 2030 είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα και που σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Η πατρίδα μάς καλεί και πάλι σε μία νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του ’27 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο. Να βρεθεί παντού, συνομιλώντας με όλες τις ηλικίες σε όλα τα επαγγέλματα. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει. Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά και τη χώρα πιο μπροστά. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023. Προχωράμε όλοι μαζί στην Ελλάδα του 2030» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

