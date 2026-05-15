Ισραήλ: Οι IDF στόχευσαν κορυφαίο διοικητή της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα – «Πιστεύουμε ότι το χτύπημα ήταν επιτυχημένο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην Γάζα στοχεύοντας τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι ο Χαντάντ είναι ένας από τους εγκεφάλους της 7ης Οκτωβρίου 2023, των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος συγκαταλέγεται στα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τη Χαμάς σε αίτημα του Reuters για την τύχη του Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο οποίος ανέλαβε στρατιωτικός διοικητής της ισλαμιστικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον θάνατο του διοικητή Μοχάμεντ Σινουάρ από τον ισραηλινό στρατό τον Μάιο του 2025.

Ο Χαντάντ είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που γίνεται στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής από τον Οκτώβριο, όταν συνήφθη συμφωνία με την υποστήριξη των ΗΠΑ για να σταματήσουν οι μάχες στη Γάζα.

Η επίθεση σημειώνεται καθώς η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της σε μια λωρίδα εδάφους στις ακτές της Γάζας που έχει υπό τον έλεγχό της.

«Πιστεύουμε ότι το χτύπημα ήταν επιτυχημένο»

Σε κοινή δήλωση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι ο Χαντάντ “ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τη βλάβη που προκλήθηκε σε χιλιάδες Ισραηλινούς πολίτες (και) στρατιώτες”. Δεν ανέφεραν εάν πιστεύουν ότι ο Χαντάντ σκοτώθηκε, ωστόσο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους: «πιστεύουμε ότι το χτύπημα ήταν επιτυχημένο»

Ιατρικό προσωπικό και αυτόπτες μάρτυρες στη Γάζα είπαν ότι αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο ένα διαμέρισμα στην περιοχή Ριμάλ της πόλης της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι. Η ταυτότητα αυτού που σκοτώθηκε δεν έγινε γνωστή.

Μια δεύτερη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα από το δεύτερο πλήγμα.

