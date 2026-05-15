Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο της δεύτερης 17χρονης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Ηλιούπολη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο θάνατος και της δεύτερης κοπέλας, που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, οδήγησε τον Δήμο να ανακοινώσει την κήρυξη και νέου τριήμερου δημοτικού πένθους για την πόλη, έως και την Κυριακή (17/5).

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο και της έτερης 17χρονης συμπολίτισσάς μας».

Κατά τη διάρκεια του δημοτικού πένθους, οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτήρια του δήμου θα συνεχίζουν να κυματίζουν μεσίστιες, αναβάλλονται και πάλι όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του δήμου, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως επίσης και όλες οι αθλητικές ομάδες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΟΠΥΥ: Με μοναδικό κωδικό στο κινητό οι υπηρεσίες και οι φυσικοθεραπείες για τους ασφαλισμένους

Fraport Greece: Αύξηση 3,2% στην επιβατική κίνηση τον Απρίλιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια παρά την κρίση στη Μέση Ανατολ...

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
20:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Νέες πληροφορίες για το drone στη Λευκάδα – Είχε πανάκριβη κάμερα και μηχανή τζετ σκι

Νέα στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα Παρασκευή ως προς το drone που εντοπίστηκε στην περιοχή της...
20:36 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Καλαμάτα: Τραυματίστηκε γυναίκα από πατίνι όπου επέβαιναν 2 ανήλικοι

Μία γυναίκα τραυματίστηκε από πατίνι, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, το βράδυ της Παρασκευή...
20:30 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή η 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη – Προσήχθη ο σύντροφός της

Μία 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Παρασκευής στην Καλλίπολη του Πειραιά, έπ...
20:12 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Σοκ στην Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία – Μπροστά ήταν μητέρες και παιδιά

Σοκαριστικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν  στην πλατεία της οδού Μίνωος, στο Ψαροφάι Πάτρας...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις