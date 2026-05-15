Σοκ στην Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία – Μπροστά ήταν μητέρες και παιδιά

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοκαριστικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν  στην πλατεία της οδού Μίνωος, στο Ψαροφάι Πάτρας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο έφηβοι ηλικίας 13-15 ετών, έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά.

Μία μητέρα ειδοποίησε την αστυνομία, καθώς οι ανήλικοι δεν σταμάτησαν, παρά τις διαμαρτυρίες περιοίκων. Επί τόπου έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, αλλά και ένα περιπολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, έγινε προσαγωγή ανηλίκων.

Η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για χρήση ναρκωτικών και μάλιστα μέχρι και σύριγγες έχουν βρεθεί στο σημείο. Εκτός από τα ναρκωτικά, συχνά πυκνά γίνονται κι επεισόδια, ενώ έχουν σημειωθεί ακόμη και τραυματισμοί.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση έως 36.000 και για νέους επαγγελματίες και επιστήμονες υγείας

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως γιατί η Ελλάδα παραμένει στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς και το 2026

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μια καθημερινή πολυβιταμίνη μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI
περισσότερα
20:36 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Καλαμάτα: Τραυματίστηκε γυναίκα από πατίνι όπου επέβαιναν 2 ανήλικοι

Μία γυναίκα τραυματίστηκε από πατίνι, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, το βράδυ της Παρασκευή...
20:30 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη – Προσήχθη ο σύντροφός της

Μία 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Παρασκευής στην Καλλίπολη του Πειραιά, έπ...
19:54 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Σκιάθος: Ασυνόδευτοι σάκοι «πρόδωσαν» τους διακινητές – Πατέρας και γιος με 13 κιλά κάνναβης

Ένας 63χρονος αλλά και ο 30χρονος γιος του οδηγήθηκαν στον ανακριτή Βόλου καθώς κατηγορούνται ...
19:48 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Πειραιάς: Πτώση κοπέλας από τον 7ο όροφο κτιρίου – Διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνειο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πειραιά, μετά την πτώση μιας 24χρονης από το...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις