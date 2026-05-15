Σοκ στην Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία – Μπροστά ήταν μητέρες και παιδιά

Σοκαριστικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία της οδού Μίνωος, στο Ψαροφάι Πάτρας, λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο έφηβοι ηλικίας 13-15 ετών, έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά.

Μία μητέρα ειδοποίησε την αστυνομία, καθώς οι ανήλικοι δεν σταμάτησαν, παρά τις διαμαρτυρίες περιοίκων. Επί τόπου έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, αλλά και ένα περιπολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, έγινε προσαγωγή ανηλίκων.

Η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για χρήση ναρκωτικών και μάλιστα μέχρι και σύριγγες έχουν βρεθεί στο σημείο. Εκτός από τα ναρκωτικά, συχνά πυκνά γίνονται κι επεισόδια, ενώ έχουν σημειωθεί ακόμη και τραυματισμοί.