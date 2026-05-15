Ένα ελληνόκτητο τάνκερ ανάμεσα στα λίγα δεξαμενόπλοια που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Ένα δεξαμενόπλοιο υπό ελληνική διαχείριση απέπλευσε από τον Περσικό Κόλπο με προορισμό την Ινδία, σήμερα, Παρασκευή (15/5), αφού διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ και ήταν ένα από τα ελάχιστα πλοία που πέρασαν από αυτή τη θαλάσσια διαδρομή αυτή την εβδομάδα.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει οδηγήσει στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών, αφήνοντας εκατοντάδες πλοία ακινητοποιημένα και προκαλώντας μία άνευ προηγουμένου διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το δεξαμενόπλοιο τύπου suezmax «Κάρολος», που φέρει σημαία της Λιβερίας και μπορεί να μεταφέρει έως 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, έπλεε την Παρασκευή προς το λιμάνι της Σίκα στη δυτική Ινδία, αφού διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 14 Μαΐου, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών στοιχείων Kpler.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Kpler, το πλοίο ήταν πλήρως φορτωμένο μετά την επίσκεψή του στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Βασόρας στις 10 Μαΐου. Η δορυφορική ανάλυση από τους ειδικούς ανάλυσης δεδομένων της SynMax διαπίστωσε επίσης ότι το βύθισμα του πλοίου είχε αυξηθεί στις 14 Μαΐου, υποδηλώνοντας ότι είχε φορτωθεί.

Η Dynacom, η ελληνική εταιρεία διαχείρισης του «Κάρολος», η οποία υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείας που μετέφεραν πετρέλαιο μέσω των Στενών μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ξεχωριστά, ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου υπό σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται ο ιαπωνικός όμιλος διύλισης Eneos, διέσχισε τα Στενά, όπως έδειξαν τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της LSEG την Πέμπτη.

Ελάχιστες διελεύσεις πλοίων από τα Στενά

Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κατά του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν τη διαδρομή για το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών, κάτι που αντιστοιχούσε σε 125 έως 140 διελεύσεις ημερησίως.

Εννέα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και εισήλθαν στον Κόλπο του Ομάν τις τελευταίες 24 ώρες, και σύμφωνα με τα στοιχεία της SynMax, επρόκειτο κυρίως για μικρά φορτηγά ή πλοία ξηρού χύδην φορτίου με προορισμό το Ιράν.

Επίσης σύμφωνα με τα τοιχεία, εννέα διαφορετικά πλοία, μεταξύ των οποίων δύο δεξαμενόπλοια πετρελαιοειδών από λιμάνια του Κόλπου— αναχώρησαν από το Ορμούζ με προορισμό κυρίως περιοχές στην αντίθετη πλευρά του Κόλπου, γύρω από το Ομάν.

Περίπου 10 πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό την Πέμπτη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε την Παρασκευή ότι 30 ⁠πλοία διέσχισαν τα Στενά την Πέμπτη και προς τις δύο κατευθύνσεις και ότι ο αριθμός αυτός «αναμένεται να αυξηθεί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με το ⁠Ιράν εξαντλείται και ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά τα Στενά.

Έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για τα πλοία και τα πληρώματά τους που έχουν παγιδευτεί στα Στενά. Το ναυτιλιακό μητρώο των Νήσων Μάρσαλ, ένα από τα μεγαλύτερα κράτη σημαίας στον κόσμο, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι τα επίπεδα απειλής για τα εμπορικά πλοία παρέμειναν στα υψηλότερα επίπεδα στην περιοχή.

«Περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ, αντιμετωπίζοντας φόβο και αβεβαιότητα, αποκομμένοι από τις οικογένειές τους και, σε πολλές περιπτώσεις, με ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και καύσιμα», ανέφερε ξεχωριστά αυτή την εβδομάδα η κορυφαία ναυτιλιακή ένωση, η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές.

πηγές: Reuters, ΕΡΤ