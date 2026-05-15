Ρουσόπουλος στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Ένα νήμα διαπερνά την ιστορία μας, η ευθύνη απέναντι στη χώρα

Με ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη άρχισε την ομιλία του ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ανοίγοντας τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου συμμετέχουν 3000 σύνεδροι και περίπου 3500 παρατηρητές.

Όπως είπε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ η Ελλάδα πήγε πολύ μπροστά.

«Παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο απολογισμός αυτής της πορείας είναι θετικός. Η χώρα βελτιώνεται διαρκώς. Από την οικονομία έως την ενίσχυση της διεθνούς μας αξιοπιστίας, έως τις μεταρρυθμίσεις που άλλες προχώρησαν γρηγορότερα και άλλες δυσκολότερα, η Ελλάδα κάνει άλματα προόδου. Και ναι, στη πολιτική σύγκριση με το παρελθόν έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί μόνο έτσι αντιλαμβανόμαστε πόση απόσταση διανύσαμε από μια εποχή αβεβαιότητας, εσωστρέφειας και κρίσης εμπιστοσύνης» είπε ο κ.Ρουσόπουλος.

Σημείωσε στη συνέχεια ότι η πολιτική απαιτεί αντοχή, πίστη και αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και έκανε μια αναφορά στους προηγούμενους προέδρους της ΝΔ:

«Αυτό ήταν το νήμα που συνέδεε διαχρονικά και τους ηγέτες της παράταξής μας. Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που μας κάλεσε να σταθούμε πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες, μέχρι τον Γεώργιο Ράλλη της δημοκρατικής μετριοπάθειας, τον Ευάγγελο Αβέρωφ της ενότητας της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη της realpolitik, τον Μιλτιάδη Έβερτ του κοινωνικού φιλελευθερισμού, τον Κώστα Καραμανλή της εθνικής αυτοπεποίθησης, τον Αντώνη Σαμαρά της σταθερότητας σε δύσκολους καιρούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη της συνέπειας του αποτελέσματος και της επαναφοράς της χώρας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ένα νήμα διαπερνά την ιστορία μας, η ευθύνη απέναντι στη χώρα. Και αυτή η ευθύνη μας υποχρεώνει σήμερα να συνδέσουμε την πολιτική μας ταυτότητα με τις μεγάλες αλλαγές του σύγχρονου κόσμου. Είτε πρόκειται για την ασφάλεια, είτε για την οικονομία, είτε για την παιδεία και την τεχνητή νοημοσύνη, η μάχη είναι και πρέπει να είναι διαρκής. Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι η χώρα που αμφέβαλε κάποτε για τον εαυτό της. Είναι μια χώρα που ξαναβρήκε τη φωνή της, που απέκτησε και πάλι το διεθνές κύρος της, η οικονομική αξιοπιστία και ισχυρότερη θέση στη νέα εποχή» σημείωσε ο κ.Ρουσόπουλος.

Έκανε λόγο για οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια και είπε ότι αυτό δεν έγινε τυχαία: «Πετύχαμε γιατί η κυβέρνηση μας εργάστηκε σκληρά. Πετύχαμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις ως συνειδητή επιλογή άλλαξαν πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε αδύνατον να αλλάξουν».

Αναφερόμενος στις εργασίες του συνεδρίου σημείωσε ότι «δεν φοβόμαστε την κριτική όταν αυτή εκφράζεται από γνήσιο ενδιαφέρον για τον τόπο, από όποιον και αν προέρχεται» και κάλεσε τα μέλη του συνεδρίου «να αφήσετε ελεύθερες τις λέξεις, να γεμίσουν αυτές τις τρεις μέρες του συνεδρίου μας με ιδέες, προτάσεις και δημιουργικό προβληματισμό. Όχι με φωτοβολίδες εντυπωσιασμού σαν αυτές που εκτοξεύουν συχνά πυκνά οι αντίπαλοί μας και που σβήνουν γρήγορα, αλλά με λόγο που έχει περιεχόμενο, διάρκεια και ευθύνη. Γιατί οι λέξεις, όταν κουβαλούν αλήθεια και ευθύνη, αντέχουν στο χρόνο. Και γιατί η ενότητα δεν είναι σύνθημα συνεδρίου, είναι προϋπόθεση εθνικής σταθερότητας και πολιτικής νίκης. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα από πεποίθηση και καθαρό προσανατολισμό. Και αυτή την ευθύνη θα τη σηκώσουμε ξανά εμείς».

Σημείωσε τέλος ότι προχωρά η ΝΔ «στον δρόμο μιας ακόμα δικαίωσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Και αυτό δεν είναι απλά ένα κομματικό σύνθημα. Είναι η συνειδητή επιλογή ότι σε δύσκολους καιρούς η χώρα χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να κρατούν σταθερό το τιμόνι της διακυβέρνησης» και κατέληξε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν χρειάστηκε δεν δίστασε να αναγνωρίσει και λάθη τα οποία αναπόφευκτα γίνονται στη διάρκεια μιας μακράς διακυβέρνησης. Αλλά απέδειξε κάτι ουσιαστικό. Ότι στην πολιτική δεν υπήρξε θεατής. Ανέλαβε ευθύνες, πήρε αποφάσεις, συγκρούστηκε όταν χρειάστηκε. Και κράτησε τη χώρα όρθια σε δύσκολες στιγμές. Γιατί η πολιτική δεν είναι χώρος για θεατές. Είναι χώρος ευθύνης».