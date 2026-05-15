Θέλει να «δέσει» τον Κάρικ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Του προτείνει συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι το 2028

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προτείνει στον Μάικλ Κάρικ ένα διετές συμβόλαιο ως πρώτος προπονητής, με δυνατότητα επέκτασης για μια επιπλέον σεζόν, έως το 2029.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την έγκριση του συνιδιοκτήτη Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, που ακολούθησε τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτή την εβδομάδα, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ έκαναν τη σύσταση να αναλάβει ο Κάρικ θέση πλήρους απασχόλησης.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και, παρόλο που είναι πολλά εκείνα που πρέπει να διευθετηθούν, υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μια λύση εγκαίρως για τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της Γιουνάιτεντ στη σεζόν, εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ, την Κυριακή.

Το επιτελείο του Κάρικ πρόκειται να παραμείνει, με τον βοηθό Στιβ Χόλαντ, ο οποίος θεωρείται καθοριστικός παράγοντας, και τους προπονητές Τζόναθαν Γούντγκεϊτ, Τζόνι Έβανς και Τράβις Μπίνιον να είναι όλοι υποψήφιοι για νέα συμβόλαια.

Ο Κρεγκ Μόσον, ο οποίος προήχθη σε προπονητή τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας από αναπληρωματική θέση μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ, αναμένεται επίσης να συνεχίσει στον ρόλο του πρώτου.

Η Γιουνάιτεντ θα επιδιώξει να κάνει προσθήκες στην ομάδα, με έναν προπονητή στημένων φάσεων στην ατζέντα. Αναμένεται ότι ο Αντρέας Γκέοργκσον, ο οποίος ήταν δημοφιλής στη Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για επιστροφή.

Ο Γκέοργκσον βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τότεναμ, έχοντας ενταχθεί στο επιτελείο του Τόμας Φρανκ το περασμένο καλοκαίρι και παρέμεινε.

Μια λογική κίνηση για τη Γιουνάιτεντ

Ο Ράτκλιφ, όπως αναμενόταν, επικύρωσε την απόφαση των ηγετών του ποδοσφαίρου της Γιουνάιτεντ να επιλέξουν τον Κάρικ ως μόνιμο προπονητή της ομάδας.

Ο παλαίμαχος άσος της ομάδας πήρε την ευκαιρία μέσω της δουλειάς του από τον Ιανουάριο, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου, ενώ η υπηρεσιακή του θητεία το 2021 αξίζει επίσης να εξεταστεί, καθώς δύο φορές έχει σταθεροποιήσει τη Γιουνάιτεντ σε περιόδους αναταραχής.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί τώρα να μετατρέψει τους «Κόκκινους Διαβόλους» σε διεκδικητή του τίτλου – και κανείς δεν γνωρίζει ακόμη την απάντηση επειδή η μόνη άλλη δουλειά του ήταν στη Μίντλεσμπρο.

Πριν αποφασίσει, η Γιουνάιτεντ εξέτασε τις επιλογές κι έκανε τους κατάλληλους ελέγχους. Σε ένα διαφορετικό σενάριο, αν δεν υπήρχε το Παγκόσμιο Κύπελλο ή ο Λουίς Ενρίκε ήταν διαθέσιμος, μπορεί να είχαν επιλέξει διαφορετικά.