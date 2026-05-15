Καλαμάτα: Τραυματίστηκε γυναίκα από πατίνι όπου επέβαιναν 2 ανήλικοι

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

πατίνια
Μία γυναίκα τραυματίστηκε από πατίνι, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, το βράδυ της Παρασκευής (15/5) στην Καλαμάτα.

Το περιστατικό συνέβη όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει την οδό Πλάτωνος, στην αρχή του Πάρκου σε σημείο όπου υπάρχει διάβαση, αλλά τραυματίστηκε από πατίνι που κινείτο στο πεζοδρόμιο της Αριστομένους και προσπάθησε να εισέλθει στον ποδηλατόδρομο μέσω της διάβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες tharrosnews.gr τα δύο αγόρια που επέβαιναν στο πατί αρχικά επιχείρησαν να το κρύψουν, ενώ ο ένας διέφυγε.

Τελικά, όταν το ασθενοφόρο παρέλαβε τη γυναίκα για την μεταφέρει στο νοσοκομείο, οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να εντοπίσουν το πατίνι, αλλά και τον έναν αναβάτη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές γνωρίζουν τα στοιχεία και του δεύτερου επιβαίνοντα.

