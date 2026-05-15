Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους – Περιορισμένα επεισόδια στην Ευελπίδων

Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν έξι από τους συνολικά οκτώ κατηγορούμενους στην υπόθεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Νωρίτερα είχαν περάσει το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν. Μετά τη μαραθώνια διαδικασία, οι έξι από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η οποία επικαλείται συνήγορο υπεράσπισης, τρεις από τους οκτώ κατηγορούμενους φέρονται να αποδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη ληστεία.

Ωστόσο, για τις υπόλοιπες ληστείες που αποδίδονται στην ομάδα, οι κατηγορούμενοι επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν ενώπιον των δικαστικών αρχών, ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι οκτώ δήλωσαν αναρχικοί.

Τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποίησαν βία και δεν προέβαλαν αντίσταση.

Επεισόδια με δακρυγόνα και κρότου – λάμψης

Η μεταγωγή των κατηγορουμένων στα δικαστήρια συνοδεύτηκε από επεισόδια. Υπήρξε ένταση εντός των δικαστηρίων, ενώ ομάδα νεαρών ατόμων που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο φώναζε συνθήματα συμπαράστασης.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στους χώρους των δικαστηρίων και στους γύρω δρόμους.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε αποπνικτική, με αρκετούς πολίτες και παρευρισκόμενους να εγκλωβίζονται προσωρινά μέσα στο κτήριο, εξαιτίας της έντασης και των εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων.

Οι οκτώ συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει πέντε κακουργήματα και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Το κατηγορητήριο

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή.

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, η οποία περιλαμβάνει πολεμικά τουφέκια και χειροβομβίδες.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με πλημμελήματα όπως βία κατά υπαλλήλων, παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, η ομάδα φέρεται να έχει διαπράξει συνολικά έντεκα ληστείες, ενώ η δράση τους τελούσε υπό παρακολούθηση από το 2025, μετά από ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.