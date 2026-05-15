Ηράκλειο: Διεκόπη για τις 2 Ιουνίου η δίκη του 3χρονου Άγγελου – «Η μητέρα δεν τον φρόντιζε ιδιαίτερα» κατέθεσε η αδελφή του 45χρονου

Διεκόπη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα φορτισμένη συνεδρίαση, η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, η οποία συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Η σημερινή ακροαματική διαδικασία περιλάμβανε νέες καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι κλήθηκαν να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 3χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά και σε όσα φέρεται να είχαν προηγηθεί στο σπίτι όπου ζούσε.

Η υπόθεση εξακολουθεί να συγκλονίζει την Κρήτη, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σε βαρύ κλίμα και τις καταθέσεις να προκαλούν έντονη συναισθηματική φόρτιση. Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής μαραθώνιας συνεδρίασης, το δικαστήριο διέκοψε τη δίκη.

Στο εδώλιο κάθονται η 27χρονη μητέρα του παιδιού, ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου παιδιού που το οδήγησε στον θάνατο και εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίηση.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, ενώ έχουν ήδη οριστεί και νέες δικάσιμοι για τις 17, 24, 26, 29 και 30 Ιουνίου.

Η κατάθεση της αδελφής του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η αδελφή του 45χρονου κατηγορούμενου περιέγραψε την εικόνα που, όπως υποστήριξε, είχε σχηματίσει για τη σχέση του αδελφού της με το παιδί. Η γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει τον Άγγελο να έχει καλή σχέση με τον αδελφό της, λέγοντας πως σε περιστατικό που θυμόταν, το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά του, ενώ προηγουμένως είχε βρίσει τη μητέρα του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε ακούσει το παιδί να φωνάζει τον κατηγορούμενο «μπαμπά».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι γνώρισε τη μητέρα του παιδιού, την 27χρονη, μέσω κινητού τηλεφώνου, ενώ ο αδελφός της τής είχε αναφέρει ότι η γυναίκα είχε αποκτήσει το παιδί με άνδρα Ρομά, σχέση που, όπως της είχε πει, δεν ενέκριναν οι γονείς της. Η ίδια υποστήριξε ότι όταν γνώρισε την 27χρονη τη συμπάθησε, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα ο αδελφός της φέρεται να της εξέφρασε απογοήτευση, λέγοντας ότι η μητέρα δεν φρόντιζε ιδιαίτερα το παιδί.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κάποια στιγμή είχε παρατηρήσει μελανιά στο αυτί του Άγγελου. Όπως ανέφερε, η μητέρα του παιδιού της εξήγησε ότι είχε χτυπήσει στο κρεβάτι.

Η αδελφή του κατηγορούμενου είπε ακόμη ότι ο αδελφός της τής είχε μεταφέρει πως η μητέρα πίεζε το παιδί να φάει, τσιμπώντας το στα μάγουλα, και πως εκείνος της είχε κάνει παρατήρηση. Ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα της είχε πει ο κατηγορούμενος, η μητέρα ύψωνε τον τόνο της φωνής της στο παιδί.

Η ίδια κατέθεσε ότι είχε ρωτήσει τον αδελφό της γιατί δεν ενημέρωσε τους γονείς της μητέρας του παιδιού. Εκείνος, όπως είπε, της είχε απαντήσει ότι τους είχε ενημερώσει και ότι εκείνοι της είχαν πει να μην το ξανακάνει.

Περιγράφοντας τον αδελφό της, η μάρτυρας υποστήριξε ότι ήταν ένας «φυσιολογικός άνθρωπος», ήρεμος, χωρίς καβγάδες και εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.

Για την ημέρα του περιστατικού, ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την πρώην σύζυγο του αδελφού της. Όπως είπε, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, όμως εκείνος δεν απαντούσε στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο με τον σύζυγό της, αλλά στο μεταξύ ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι τον είδε δύο ημέρες αργότερα στα κρατητήρια. Εκεί, όπως κατέθεσε, της ορκίστηκε ότι δεν είχε ακουμπήσει το παιδί. Σε επόμενο επισκεπτήριο, ο κατηγορούμενος φέρεται να της περιέγραψε ότι το πρωί του περιστατικού, όταν ξύπνησαν, η 27χρονη κατέβασε το παιδί στο ισόγειο και το άφησε εκεί για να πάει να πάρει καφέ. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η μάρτυρας, πήγε στην κουζίνα και άκουσε έναν δυνατό θόρυβο, πριν δει το παιδί χτυπημένο.

Η αδελφή του κατηγορούμενου κατέθεσε ακόμη ότι σε άλλο επισκεπτήριο ο αδελφός της τής είπε πως φοβόταν, επειδή είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του παιδιού ότι θα την καταγγείλει. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, εκείνη φέρεται να του είχε απαντήσει ότι, αν το κάνει, θα τον καταγγείλει και η ίδια.

«Ο Άγγελος δεν πλησίαζε τη μητέρα του» είπε η μάρτυρας για να εξηγήσει τη σχέση που είχε το παιδί μαζί της.

Η κατάθεση του αδελφού

«Αδελφέ μου σου ορκίζομαι ότι δεν έχω κάνει τίποτα» κατέθεσε ο αδελφός του κατηγορουμένου που τον περιέγραψε ως ένα ήρεμο άνθρωπο με τον οποίο είχαν πάντοτε καλές σχέσεις.

Συγκλόνισε η γειτόνισσα για τον θάνατο του 3χρονου – «Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές, άνοιξε τα μάτια, έκλαψε και τα έκλεισε και πάλι»

Στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας βρέθηκε η συγκλονιστική κατάθεση γειτόνισσας του ζευγαριού, η οποία περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, αντικρίζοντας βαριά χτυπημένο και αναίσθητο το μικρό παιδί δύο χρόνια πριν μέσα στο σπίτι και την απέλπιδα προσπάθειά της να το βοηθήσει.

Η μάρτυρας, που τότε ήταν 17 ετών και σήμερα είναι 19, ανέφερε πως ξύπνησε από τις φωνές του κατηγορούμενου και έτρεξε στο σπίτι για να δει τι είχε συμβεί. Όπως κατέθεσε, ο 45χρονος την κάλεσε έντονα να μπει μέσα, λέγοντάς της «έλα, έλα μέσα», ενώ της εξήγησε, πως το παιδί είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι.

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα»

«Εγώ ξύπνησα από τις φωνές του, τόσο ταραγμένος ήταν. Πήγα και έκανα ΚΑΡΠΑ στο παιδί για να βοηθήσω», είπε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα! Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» . Ο 45χρονος, όπως είπε, της ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν τότε στο σπίτι. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι» περιέγραψε.

Η ίδια υποστήριξε πως μέχρι τότε δεν είχε αντιληφθεί βίαιη συμπεριφορά από τον κατηγορούμενο. Ανέφερε ότι «ήταν κοινωνικός με τους γείτονες και συχνά βοηθούσε ανθρώπους της περιοχής, ενώ έδειχνε, όπως είπε, ιδιαίτερη αγάπη και προστατευτικότητα προς τα παιδιά της γειτονιάς». Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο θάνατος των γονιών του, τον είχε επηρεάσει πολύ.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στη μητέρα του μικρού Άγγελου, αναφέροντας πως δεν της είχε δημιουργηθεί η εντύπωση, πως αντιμετώπιζε κάποιο νοητικό πρόβλημα.

Όπως είπε, είχε επισκεφθεί μία φορά το σπίτι τους για καφέ και είχε δει το παιδί να παίζει χαρούμενο με τα αυτοκινητάκια του.

«Το παιδί φαινόταν αγαπησιάρικο και του άρεσε να παίζει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά της μητέρας προς το παιδί έμοιαζε φυσιολογική, ακόμη κι όταν το μάλωνε.

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι είχε παρατηρήσει στο παρελθόν μια γρατζουνιά πάνω στο παιδί, με τους γονείς να της εξηγούν τότε «ότι είχε χτυπήσει».