Χανιά: Συνελήφθη 63χρονος για εμπρησμό από αμέλεια – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στη σύλληψη ενός 63χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε στις 14:20 χθες, Πέμπτη 14 Μαΐου, στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι Χανίων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση που διενήργησαν υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, ο 63χρονος Έλληνας προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κοντά σε οικοπεδικό χώρο, εντός του αστικού ιστού του Δήμου Χανίων, με τη χρήση γυμνής φλόγας, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση πλησίον ενός σπιτιού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η εξάπλωση της φωτιάς απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση, ενώ δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 937,50 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.