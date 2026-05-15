Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του – Περιείχαν μαλακτικό ρούχων, υποστήριξε

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

‘Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε συνολική ποινή φυλάκισης 3,5 ετών για κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών και απειλή και αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Καθώς η ποινή θα πρέπει να εκτιθεί, ο 33χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή. 

Η κατάθεση της 46χρονης

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της 46χρονης γυναίκας, συνέβη σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο 33χρονος πέρασε τρεις φορές μέσα σε μία μέρα με το αυτοκίνητο του έξω από το πατρικό της σπίτι, εκσφενδονίζοντας προς το μπαλκόνι βάζα με εύφλεκτο υγρό.

«Μύριζε βενζίνη» ανέφερε η γυναίκα, κάτι που επιβεβαίωσε και μάρτυρας- αστυνομικός, που εξετάστηκε από το δικαστήριο.

Αναφερόμενη στο παρελθόν της σχέσης τους, η 46χρονη τόνισε ότι ο κατηγορούμενος την απειλούσε όταν εκείνη ζητούσε να διακόψουν τη σχέση τους, και γι’ αυτό το λόγο είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας περιοριστικά μέτρα σε βάρος του.

Ο 33χρονος έκανε λόγο… για μαλακτικό ρούχων

Κατά την απολογία του, ο 33χρονος ισχυρίστηκε ότι τα βάζα περιείχαν μαλακτικό ρούχων.

«Ίσως κάποιο βάζο να είχε υπολείμματα βενζίνης» είπε στο δικαστήριο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κατάθεση του αστυνομικού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ σε ερώτηση της έδρας για ποιο λόγο προχώρησε στην πράξη αυτή, απάντησε πως το έκανε για να αναγκάσει την 46χρονη να καθαρίσει το μπαλκόνι.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο και του έδειξε τον δρόμο για τη φυλακή.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

Ακίνητα: Νέα έρευνα αποκαλύπτει πόσο αυξήθηκαν οι τιμές πώλησης

Σύνοδο G7: Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πιερρακάκης-Τι δήλωσε

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μια καθημερινή πολυβιταμίνη μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της γήρανσης

Η Microsoft αναβαθμίζει το Copilot στον Edge με δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις καρτέλες με AI
περισσότερα
19:10 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

«Ήταν με συναίνεση»: Η απολογία των αστυνομικών που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας

«Συναινετική σεξουαλική συνεύρεση». Αυτό υποστηρίζουν ότι έγινε οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ...
18:14 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ηλιούπολη: Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης 52χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός σε αυτοκίνητο

Με τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 52χρονου, που είχε εξαφανιστεί στις ...
18:09 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Καλλιθέα: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί 4 φορές μέσα στο μπαρ – Η «βόλτα» με το όπλο στο χέρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο οποίο καταγράφεται ό,τι συνέβη το βράδυ της Κυριακής στο μπαρ στην...
18:02 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Χανιά: Συνελήφθη 63χρονος για εμπρησμό από αμέλεια – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στη σύλληψη ενός 63χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις