Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του – Περιείχαν μαλακτικό ρούχων, υποστήριξε

‘Ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε συνολική ποινή φυλάκισης 3,5 ετών για κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών και απειλή και αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Καθώς η ποινή θα πρέπει να εκτιθεί, ο 33χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Η κατάθεση της 46χρονης

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της 46χρονης γυναίκας, συνέβη σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο 33χρονος πέρασε τρεις φορές μέσα σε μία μέρα με το αυτοκίνητο του έξω από το πατρικό της σπίτι, εκσφενδονίζοντας προς το μπαλκόνι βάζα με εύφλεκτο υγρό.

«Μύριζε βενζίνη» ανέφερε η γυναίκα, κάτι που επιβεβαίωσε και μάρτυρας- αστυνομικός, που εξετάστηκε από το δικαστήριο.

Αναφερόμενη στο παρελθόν της σχέσης τους, η 46χρονη τόνισε ότι ο κατηγορούμενος την απειλούσε όταν εκείνη ζητούσε να διακόψουν τη σχέση τους, και γι’ αυτό το λόγο είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας περιοριστικά μέτρα σε βάρος του.

Ο 33χρονος έκανε λόγο… για μαλακτικό ρούχων

Κατά την απολογία του, ο 33χρονος ισχυρίστηκε ότι τα βάζα περιείχαν μαλακτικό ρούχων.

«Ίσως κάποιο βάζο να είχε υπολείμματα βενζίνης» είπε στο δικαστήριο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κατάθεση του αστυνομικού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ σε ερώτηση της έδρας για ποιο λόγο προχώρησε στην πράξη αυτή, απάντησε πως το έκανε για να αναγκάσει την 46χρονη να καθαρίσει το μπαλκόνι.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν το δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο και του έδειξε τον δρόμο για τη φυλακή.