Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος για 3 επιθέσεις με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Τρεις επιθέσεις με εύφλεκτο υγρό στο σπίτι της 46χρονου πρώην συντρόφου του, μέσα σε ένα 24ωρο, κατηγορείται ότι πραγματοποίησε ένας 33χρονος, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας συνελήφθη ύστερα από σχετική καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία της 46χρονης, ο 33χρονος κινήθηκε με αυτοκίνητό του, μπροστά από το σπίτι της, τρεις φορές το προηγούμενο 24ωρο, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς πάντως να προκληθεί φωτιά. Το περιστατικό συνέβη σε περιοχή του δήμου Βόλβης.

Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 33χρονο, σε βάρος του απαγγέλθηκαν οι σχετικές κατηγορίες και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του κατηγορούμενου υπήρχε ήδη δικαστική απόφαση να μην προσεγγίζει την καταγγέλλουσα.

 

