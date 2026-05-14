Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, σε ηλικία 82 ετών, με την είδηση να σκορπίζει την θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Πάνος Πανόπουλος γεννήθηκε το 1944, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, στην ταινία «Κατήφορος» του Γιάννη Διαλιανίδη. Παράλληλα, είχε παρουσία στο θέατρο, αλλά και την τηλεόραση συμμετέχοντας σε δεκάδες σειρές.

Δυστυχώς, ο ηθοποιός πέθανε μόλις δύο ημέρες αφού έγινε παππούς. Η κηδεία του θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, στον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Συκιά, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, όπως ενημερώνει ο Σπύρος Μπιμπίλας σε σχετική ανάρτησή του στα social media.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Mόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ απο συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συναδέλφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές.

Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ.

Μαζι με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γυιό του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από τη ζωή.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο», αναφέρει ο Σπύρος Μπιμπίλας.

 

