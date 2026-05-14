Βορίδης στον Realfm 97,8: Δεν είναι δυνατό να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες – Τι είπε για την επιστολή στελεχών της ΝΔ

Για την κοινή επιστολή στελεχών της ΝΔ, που αναφέρουν ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της, τα θέματα που κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο, καθώς και τα δημοσιεύματα σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του Νίκου Ανδρουλάκη, μίλησε ο Μάκης Βορίδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ερωτηθείς για την ατζέντα της πολιτικής επικαιρότητας και το κλίμα με το οποίο θα πάμε προς τις εκλογές, καθώς δεν βρίσκονται στο επίκεντρο τα προγράμματα των κομμάτων, είπε ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα του δημοσίου διαλόγου, που ακολουθεί αυτή την τακτική 2,5 χρόνια τώρα.

«Τώρα ξεκινάει ο τέταρτος χρόνος θητείας και αν εξαιρέσεις τους πρώτους έξι μήνες έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου είναι τόσο χρήσιμη η πορεία μου στο ποινικό δίκαιο για την πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή, συζητάμε μόνο ποινικά θέματα. Αν υπήρχε και κάποια οντότητα, αν υπήρχε δηλαδή σε τελευταία ανάλυση και ουσία, προφανώς να τα συζητήσεις κι όλα. Όταν είναι επιλογή της αντιπολίτευσης αυτή η μονοθεματικότητα, τι φανερώνει αυτό; Ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής» τόνισε ο κ. Βορίδης.

«Έχουμε φάει δύο χρόνια να συζητάμε τα βενζόλια και τα ξυλόλια, να συζητάμε το αν είναι έγκυρα ή δεν είναι έγκυρα τα καταγραφικά και το προϊόν των καταγραφικών, να συζητάμε αν σκότωσε ή δεν σκότωσε ο Μητσοτάκης τον γιο της εισαγγελέως, να συζητάμε αν ο Μηταράκης έκανε καλά ή κακά που έστειλε το mail κλπ. Δύο χρόνια τώρα δεν έχουν να πουν τίποτε, παρότι αλλάζει ο κόσμος, γίνονται τεκτονικές αλλαγές, αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει η ενεργειακή πολιτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των τεκτονικών αλλαγών και πρωταγωνιστεί χάρη σε αυτήν την κυβέρνηση. Αλλάζει η αμυντική πολιτική και τα δεδομένα, οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί με την Τουρκία, αλλάζει η οικονομία σε όλη την Ευρώπη και η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτε για όλα αυτά και εκείνο το οποίο μόνο μας λέει, είναι η συγκάλυψη για το βενζόλιο που δεν υπήρχε. Μετά δεν είναι να απορεί κανένας ότι βγαίνουν μετρήσεις και ο Μητσοτάκης έχει 17 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο. Λογικό είναι» πρόσθεσε ο βουλευτής και πρώην υπουργός.

Τι είπε για την επιστολή στελεχών της ΝΔ

Κληθείς να σχολιάσει την κοινή επιστολή στελεχών της ΝΔ, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Δημοκρατία» και στην οποία αναφέρουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της, την ώρα που φουντώνουν οι φήμες ότι έρχεται νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε: «Το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, είναι δικό του ζήτημα. Εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, θα το κάνω όταν αυτό εκδηλωθεί. Θα μιλήσω όμως για την ταμπακιέρα. Γιατί δεν είναι δυνατό να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες και επειδή κάποιος είναι στενοχωρημένος με κάποιον άλλον. Αυτό δεν έχει καμία λογική και δεν αφορά κανέναν και πάντως δεν αφορά την κοινωνία».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη φράση «έχασε την ψυχή της», που χρησιμοποιείται στην επιστολή, λέγοντας: «Να δούμε ποια ψυχή υπήρχε, πού χάθηκε και σε ποιο σημείο η ΝΔ έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες της. Η ΝΔ είναι μια μεγάλη Δεξιά, Κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα, το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε Rafale, φρεγάτες και F35; Χάσαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο -τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος Πλεύρης- ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές Ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση; Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν έχουμε μειώσει 40 φόρους και έχουμε ελαφρύνει τις επιχειρήσεις από τεράστια βάρη που τους είχαν επιβληθεί επί κυβερνήσεων πρώτης φοράς Αριστεράς; Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συστηματικά και δεχόμαστε κριτική για αυτό, με μία σειρά από μέτρα; Ναι, κάνουμε όλα τα διαρθρωτικά, αλλά ορισμένα από αυτά έχουν και επιδοματικό χαρακτήρα. Πού χάθηκε η ψυχή; Σε ποιο σημείο δηλαδή έχουμε κάνει κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της παρατάξεως;» συμπλήρωσε ο κ. Βορίδης, ενώ ερωτηθείς συγκεκριμένα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, παραδέχθηκε πως ήταν ένα ζήτημα που «μας δίχασε και αυτό φάνηκε και στις ψηφοφορίες».

Τι είπε για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για τα περιουσιακά του Νίκου Ανδρουλάκη, σχολίασε: «Ο κ. Ανδρουλάκης όλο αυτό το χρονικό διάστημα επενδύει σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση, κάνει δηλαδή τοποθετήσεις οι οποίες αφορούν το email του Μηταράκη και αφορούν το αν έχει κουμπαριά ο Μητσοτάκης με κάποιον ο οποίος εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν συνεχεία, όταν εσύ ο ίδιος βάζεις τον πήχη εκεί, τι περιμένεις να γίνει; Μετά θα αρχίσουν να λένε για τις δικές σου κουμπαριές, μετά θα αρχίσουν να ελέγχουν τα Πόθεν Έσχες σου, μετά θα σου λένε για πες μας πού είναι τα 2 χιλιάρικα και τα 5 χιλιάρικα. Μοιραία η συζήτηση ξεστρατίζει και πάει εκεί. Διότι αυτό είναι εκείνο που έχεις εσύ επιλέξει. Εσύ έχεις βάλει την μπάλα εκεί να παίζεται, εσύ επέλεξες αυτό το γήπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, οπότε παίξε σε αυτό το γήπεδο που σου αρέσει».