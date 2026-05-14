Σύγκρουση Τεχεράνης – Άμπου Ντάμπι: Κατηγορίες Αραγτσί για «άμεση εμπλοκή» των ΗΑΕ σε επιθέσεις κατά του Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Μια σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), στο περιθώριο της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί.

Η Τεχεράνη κατηγορεί πλέον ανοιχτά το Άμπου Ντάμπι για άμεση συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της, κλιμακώνοντας την ένταση στην περιοχή του Κόλπου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Αραγτσί, απαντώντας σε τοποθετήσεις του εκπροσώπου των Εμιράτων, προχώρησε σε μια βαρυσήμαντη καταγγελία.

«Δεν κατονόμασα τα ΗΑΕ στη δήλωσή μου για χάρη της ενότητας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ΗΑΕ ενεπλάκησαν άμεσα στην επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου. Όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις, δεν εξέδωσαν καν μια καταδίκη», τόνισε.

«Όλοι γνωρίζουν ότι βρισκόμασταν εν μέσω διαπραγματεύσεων όταν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί αποφάσισαν να μας επιτεθούν, και μας εξέπληξε το γεγονός ότι οι αδελφοί μας στα ΗΑΕ αποφάσισαν να συμμετάσχουν ενεργά στις επιθέσεις», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που το Ισραήλ αποκάλυψε μια «μυστική επίσκεψη» του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ, όπου η συνάντηση με τον Πρόεδρο των Εμιράτων φέρεται να οδήγησε σε «ιστορική πρόοδο».

Αν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν κατηγορηματικά τις αναφορές αυτές ως «αβάσιμες», η Τεχεράνη επιμένει πως ήταν ενήμερη για την επίσκεψη.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ απηύθυνε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την ηγεσία των Εμιράτων, χαρακτηρίζοντας τις επιλογές τους επικίνδυνες για τη σταθερότητα της περιοχής.

«Η εχθρότητα απέναντι στον μεγάλο λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στοίχημα και η σύμπραξη με το Ισραήλ σε αυτό είναι ασυγχώρητη», τόνισε στην πλατφόρμα Χ.

