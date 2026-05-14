Ουκρανία: Προφυλακιστέος για διαφθορά ο Αντρίι Γέρμακ – Στα 3 εκατ. δολάρια η εγγύηση για τον πρώην έμπιστο του Ζελένσκι

Ο Αντρίι Γέρμακ, ο άνθρωπος που κάποτε συναναστρεφόταν με τους ισχυρότερους ηγέτες του πλανήτη, βρίσκεται πλέον σε ένα κελί στο Κίεβο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Την Πέμπτη, το ανώτατο δικαστήριο κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας διέταξε την προφυλάκιση του πρώην συμβούλου του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για δύο μήνες, ορίζοντας την εγγύηση στο ύψος των 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πτώση του «ισχυρού άνδρα» του Κιέβου

Ο Γέρμακ, ο οποίος μέχρι την εντυπωσιακή πτώση του τον περασμένο Νοέμβριο θεωρούνταν το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία, αρνήθηκε σθεναρά όλες τις κατηγορίες ενώπιον του δικαστηρίου.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, δήλωσε στους Ουκρανούς δημοσιογράφους: «Δεν διαθέτω τέτοια κεφάλαια. Τώρα ο δικηγόρος μου θα συνεργαστεί με φίλους μου για βοήθεια [ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό της εγγύησης]».

Παράλληλα, τόνισε την πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα.

«Νομίζω ότι ο συνήγορός μου, η ομάδα των δικηγόρων, θα καταθέσει έφεση. Δεν έχω τίποτα να κρύψω, θα συνεχίσω να μάχομαι και θα παραμείνω στην Ουκρανία», σημείωσε.

Το σκάνδαλο «Midas» και το ξέπλυμα εκατομμυρίων

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς απήγγειλαν κατηγορίες στον Γέρμακ στις αρχές της εβδομάδας, χαρακτηρίζοντάς τον μέλος οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, εμπλέκεται στο ξέπλυμα 10,4 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός πολυτελούς κατασκευαστικού έργου κοντά στο Κίεβο.

Αν και οι αρχές δεν κατονόμασαν ρητά τον Γέρμακ στην επίσημη αναφορά τους, διευκρίνισαν ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με την περιβόητη «επιχείρηση Midas», ένα σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, το οποίο προκάλεσε τριγμούς στον στενό κύκλο του Ζελένσκι.

Εμπλοκή και άλλων συνεργατών

Η έρευνα έχει αγγίξει και άλλους συνεργάτες του Ουκρανού Προέδρου, όπως τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ολέξι Τσερνίσοφ.

Και οι δύο κατηγορήθηκαν για διαφθορά πέρυσι, αρνούμενοι τις κατηγορίες, ενώ ο Μίντιτς διέφυγε στο Ισραήλ μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη σύλληψή του.

Ο Ζελένσκι απέλυσε τον Γέρμακ -επί χρόνια φίλο και στενό του συνεργάτη- την ίδια ημέρα που οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του.

Σύμφωνα με τη NABU, τα μέλη της ομάδας ξέπλεναν κρατικά κεφάλαια, μεταξύ άλλων και από την Energoatom, μέσω επενδύσεων σε πολυτελή ακίνητα.

Οι όροι της αποφυλάκισης

Σε περίπτωση που ο Γέρμακ καταβάλει την εγγύηση, το δικαστήριο όρισε αυστηρούς περιοριστικούς όρους:

Πρέπει να παρουσιάζεται τακτικά για ανάκριση στη NABU.

Οφείλει να ενημερώνει τους ερευνητές για τον τόπο διαμονής του.

Απαγορεύεται να εγκαταλείψει το Κίεβο χωρίς άδεια.

Πρέπει να παραδώσει τα διαβατήριά του στις αρχές και να φοράει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Το Γραφείο του Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι δεν θα προβεί σε σχόλια για τη δίκη, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Politico