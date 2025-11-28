Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ – Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του

Η Ουκρανική προεδρία, σύμφωνα με το Bloomberg, ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής του Γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, παραιτήθηκε την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα εις βάρος του για υπόθεση διαφθοράς.

Ο Γερμάκ φέρεται να αποχωρεί λόγω «των φερόμενων δεσμών του με ένα γνωστό ουκρανικό κανάλι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί.

Παράλληλα, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για διαφθορά και ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του από τις ουκρανικές αρχές, δηλώνοντας πως δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με τους ερευνητές.

Σε βίντεο που κοινοποίησε ο ίδιος ο Ζελένσκι στο Telegram, ανακοίνωσε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του.

«Η Ρωσία θέλει πολύ η Ουκρανία να κάνει λάθη. Από την πλευρά μας δεν θα υπάρξουν λάθη. Η δουλειά μας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας συνεχίζεται», έγραψε στην ανάρτηση.

Σύμφωνα με την Kyiv Post, το ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda ήταν το πρώτο που μετέδωσε την πληροφορία, σημειώνοντας πως «οι δημοσιογράφοι μας κατάφεραν να καταγράψουν περίπου 10 αξιωματικούς της NABU και της SAPO να εισέρχονται στο κυβερνητικό κτίριο».



Λίγο αργότερα, ο βουλευτής του κόμματος Holos, Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ, επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι οι έρευνες στοχοποιούσαν τον Γερμάκ.

«Η NABU και η SAPO πραγματοποιούν έρευνες στο [σπίτι του] Αντρίι Γερμάκ σήμερα το πρωί. Αν χρειαστεί, ετοιμαστείτε να υπερασπιστείτε τη NABU/SAPO», έγραψε.

Σε ανάρτησή του στο Telegram στις 9:46 το πρωί, ο Αντρίι Γερμάκ επιβεβαίωσε ότι στο σπίτι του διεξάγονται έρευνες. «Σήμερα, η NABU και η SAPO πράγματι πραγματοποιούν διαδικαστικές ενέργειες στο σπίτι μου. Δεν υπάρχουν εμπόδια για τους ανακριτές», έγραψε, σημειώνοντας πως οι ερευνητές είχαν πλήρη πρόσβαση στο διαμέρισμα.

«Οι δικηγόροι μου βρίσκονται επί τόπου και συνεργάζονται με τους αστυνομικούς. Από την πλευρά μου, παρέχω πλήρη βοήθεια», πρόσθεσε.



Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση για την υπόθεση που οδήγησε στην έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος των Financial Times, Κρίστοφερ Μίλερ, μετέφερε ότι οι πηγές του επιβεβαιώνουν πως οι έρευνες συνδέονται με την επιχείρηση «Midas».

«Οι πηγές μου λένε ότι οι έρευνες στο σπίτι του Αντρίι Γερμάκ στο Κίεβο σχετίζονται με την έρευνα “Midas” – τη διευρυμένη έρευνα για φερόμενη διαφθορά στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας», έγραψε ο Μίλερ στο X, σε μια ανάρτηση που δεν υπάρχει πλέον.

Η NABU επιβεβαίωσε επίσης την έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ.

«Η NABU και η SAPO διεξάγουν ανακριτικές ενέργειες (έρευνες) στο σπίτι του επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Οι ενέργειες είναι εξουσιοδοτημένες και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έρευνας. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες», ανέφερε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται πηγές στην αστυνομία, οι ανακριτές δεν απήγγειλαν καμία κατηγορία μετά την έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ. «Σε κανέναν δεν επιδόθηκε κατηγορία. Οι ανακριτικές ενέργειες συνεχίζονται», ανέφεραν τα δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πηγές της ZN.UA, ο Ζελένσκι ήταν ενήμερος για πιθανές υποψίες εις βάρος του Γερμάκ. Φέρεται μάλιστα να ενημερώθηκε σχετικά από τους επικεφαλής των υπηρεσιών κατά της διαφθοράς και, μετά τη συνομιλία αυτή, αποφάσισε να διορίσει τον Γερμάκ επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.