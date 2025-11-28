Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 11 Δεκεμβρίου καλείται ο «Φραπές» – Πότε θα καταθέσουν τα πολιτικά πρόσωπα

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Ξυλούρης- ΟΠΕΚΕΠΕ- Φραπές

Νέα κλήση στον «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη, αναμένεται να στείλει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου. Εάν ο μάρτυρας αρνηθεί ξανά να παραστεί επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, τότε είναι πιθανό το ενδεχόμενο να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του, όπως ζητά η αντιπολίτευση.

Πότε θα καταθέσουν τα πολιτικά πρόσωπα

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να καταθέτουν οι βουλευτές Χρήστος Μπουκώρος (ΝΔ) και Μανόλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ). Την επομένη της ψήφισης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, προγραμματίζονται οι καταθέσεις των υπουργών. Πρόκειται για τους Γιάννη Μπρατάκο – Σταύρο Παπασταύρου στις 17 Δεκεμβρίου και Γιώργο Μυλωνάκη – Άκη Σκέρτσο στις 18 Δεκεμβρίου.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

