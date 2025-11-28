Kακοκαιρία Adel: Έπεσε δέντρο στο Παλαιό Φάληρο – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκόπησε» σήμερα την Αττική. Οι σφοδρές καταιγίδες ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής και ενισχύονταν όσο περνούσαν οι ώρες.

Γύρω στις 6 το πρωί έντονες χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της Αθήνας, ενώ οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί που ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν στους δρόμους.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα μεγάλο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε επί της οδού Αμφιτρίτης στο Παλαιό Φάληρο. Μάλιστα για την απομάκρυνση του τεράστιου δέντρου επιστρατεύτηκε εκσκαφέας-φορτωτής.

Δείτε φωτογραφία: