Ρόδος: Δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης εντοπίστηκαν στο Πεδίο Βολής όπου σκοτώθηκε ο Ραφαήλ – «Κλειδί» οι καταθέσεις

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ρόδος, 19χρονος, Ραφαήλ,

Δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, στο Πεδίο Βολής στη Ρόδο, όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ και τραυματίστηκε βαριά ο επιλοχίας του.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, τα ευρήματα θα εξεταστούν αρμοδίως, ωστόσο δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αν κάποια απ’ αυτά συνδέονται με θλιβερό συμβάν. Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας του 19χρονου βρίσκεται στη Ρόδο από το πρωί της Πέμπτης προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και να μην υπάρξει η παραμικρή σκιά ως προς τις συνθήκες της τραγωδίας.

«Κλειδί» οι καταθέσεις

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι καταλυτικές θα είναι οι μαρτυρίες που θα ληφθούν.

17:01 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

