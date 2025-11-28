Κρήτη: «Αθάνατος» – Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στον 19χρονο Ραφαήλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού τελέστηκε σήμερα (Παρασκευή 28 Νοεμβρίου) η κηδεία του 19χρονου Ραφήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε την ζωή του σε πεδίο βολής στη Ρόδο, έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας.

Το «τελευταίο αντίο» στο χαμογελαστό παιδί του Τυμπακίου είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων που βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας του άτυχο Ραφαήλ, που στα 19 του χρόνια «έσβησε» πρόωρα.

Ο χαμός του 19χρονου την ώρα που υπηρετούσε την πατρίδα βύθισε στο πένθος την Κρήτη και ταυτόχρονα συγκλόνισε όλη τη χώρα. Οι φίλοι του μιλούν για ένα παιδί χαμογελαστό και καλοσυνάτο, περιγράφοντας μια ψυχή που φώτισε για λίγο, μα έλαμψε πολύ.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς, η αδελφή, ο παππούς και οι γιαγιάδες του 19χρονου.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Κοιμητήριο, με άγημα του στρατού να αποδίδει τιμές στον 19χρονο Ραφαήλ, ενώ ο κόσμος έψαλε τον Εθνικό Ύμνο.

«Αθάνατος» φώναξε το πλήθος, που έσπευσε να αποχαιρετήσει τον 19χρονο, που σκεπασμένος με την γαλανόλευκη «πέταξε» σε άλλους ουρανούς.

Συντετριμμένος ο πατέρας του Ραφαήλ ευχαρίστησε τον κόσμο από την Κρήτη και όλη την Ελλάδα που έδωσε το «παρών» στις δύσκολες αυτές στιγμές για την οικογένεια, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr.

«Σε ευχαριστώ γι’ αυτές τις πέντε μέρες που περάσαμε μαζί στη Ρόδο», είπε ο πατέρας του, Μανώλης Γαλυφιανάκης, στον επικήδειο που εκφώνησε.

 

«Το όνομά σου δεν θα χαθεί»

Για μια «καθαρή ψυχή» με «υψηλό φρόνημα» μίλησε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε.

«Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας, έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί», τόνισε, μεταξύ άλλων.

Δείτε εικόνες:

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

