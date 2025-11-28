Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων

Με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της, αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της η επόπτρια του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Αναργύρων, έξω από το οποίο δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα τον Απρίλιο του 2024.

Της Άννας Κανδύλη

Η κατηγορούμενη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο δια παραλείψεως από υπόχρεο φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της πως δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία που της αποδίδεται: «Δεν ήμουν παρούσα οταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λεει οτι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου».