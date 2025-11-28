Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με περιοριστικό όρο η επόπτρια του ΑΤ των Αγίων Αναργύρων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

kyriaki griva
Φωτογραφία: Intime

Με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της, αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της η επόπτρια του Αστυνομικού Τμήματος των Αγίων Αναργύρων, έξω από το οποίο δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα τον Απρίλιο του 2024.

Της Άννας Κανδύλη 

Η κατηγορούμενη για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο δια παραλείψεως από υπόχρεο φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της πως δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία που της αποδίδεται: «Δεν ήμουν παρούσα οταν η Κυριακή μπήκε στο τμήμα. Την είδα να φεύγει και άκουσα να λεει οτι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Συντάξεις: Tι αναδρομικά επιστρέφονται στους συνταξιούχους και για ποιες περικοπές – Τα σενάρια για μείωση ή κατάργηση της ...

e- ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και ασφαλιστικών εισφορών που έληγε σήμερα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:23 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: «Αθάνατος» – Οδύνη στο τελευταίο «αντίο» στον 19χρονο Ραφαήλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα οδύνης και σπαραγμού τελέστηκε σήμερα (Παρασκευή 28 Νοεμβρίου) η κηδεία του 19χρονου ...
14:26 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Δήμος Αθηναίων: Τι απαντά για την κατάσταση στο 62ο Δημοτικό Σχολείο – «Οι φωτογραφίες είναι είτε ψευδείς ή αφορούν σε παρελθόντα προβλήματα»

Για φωτογραφίες που είναι «είτε ψευδείς» ή «αφορούν σε παρελθόντα προβλήματα του Σχολείου που ...
13:58 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Καστοριά: Κύκλωμα διακινούσε παράνομα μεγάλες ποσότητες φρέον από την Αλβανία – Κατασχέθηκαν 11 τόνοι, πάνω από 494.000 ευρώ τα κέρδη τους

Πολυμελή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εισήγαγαν και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ...
13:53 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Μεσολόγγι: Έπεσε κεραυνός σε στρατόπεδο – 4 φαντάροι στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο του Μεσολογγίου ύστερα από π...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»