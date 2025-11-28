Γερμανία: Ρεκόρ θεάσεων drone πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο

Η Γερμανία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, με αυξανόμενη έμφαση στις ναυτικές εγκαταστάσεις.

Προηγουμένως, drones είχαν εντοπιστεί συχνά πάνω από βάσεις του στρατού και της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπαιδεύουν ουκρανικά στρατεύματα. Τον Ιανουάριο, η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ύποπτη ρωσική κατασκοπεία, αφού drones εντοπίστηκαν πάνω από αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Βαυαρία.

«Οι ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) διαθέτουν κρίσιμες υποδομές. Προς το παρόν, κυρίως το ναυτικό επηρεάζεται (από θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών) μεταξύ των κλάδων του στρατού», δήλωσε στο Reuters σε ένα σπάνιο δημόσιο σχόλιο ο Τόρστεν Άκμαν, αντιπρόεδρος της γερμανικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών BAMAD.

Ο Άκμαν δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα στοιχεία και δεν υπέδειξε λόγους για την προφανή μετατόπιση της εστίασης προς τις ναυτικές εγκαταστάσεις.

Η Γερμανία διαθέτει το μεγαλύτερο δυτικό ναυτικό στην περιοχή της Βαλτικής. Η Βαλτική έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για το ΝΑΤΟ από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ωθώντας τα παράκτια κράτη της Βαλτικής, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, να ενταχθούν στη δυτική στρατιωτική συμμαχία. Ο δικός της στόλος της Βαλτικής σταθμεύει κοντά στον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Πηγή: Reuters