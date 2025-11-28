Γερμανία: Ρεκόρ θεάσεων drone πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Ρεκόρ θεάσεων drone πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο

Η Γερμανία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από στρατιωτικές βάσεις τον Οκτώβριο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, με αυξανόμενη έμφαση στις ναυτικές εγκαταστάσεις.

Προηγουμένως, drones είχαν εντοπιστεί συχνά πάνω από βάσεις του στρατού και της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπαιδεύουν ουκρανικά στρατεύματα. Τον Ιανουάριο, η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για ύποπτη ρωσική κατασκοπεία, αφού drones εντοπίστηκαν πάνω από αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Βαυαρία.

«Οι ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) διαθέτουν κρίσιμες υποδομές. Προς το παρόν, κυρίως το ναυτικό επηρεάζεται (από θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών) μεταξύ των κλάδων του στρατού», δήλωσε στο Reuters σε ένα σπάνιο δημόσιο σχόλιο ο Τόρστεν Άκμαν, αντιπρόεδρος της γερμανικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών BAMAD.

Ο Άκμαν δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα στοιχεία και δεν υπέδειξε λόγους για την προφανή μετατόπιση της εστίασης προς τις ναυτικές εγκαταστάσεις.

Η Γερμανία διαθέτει το μεγαλύτερο δυτικό ναυτικό στην περιοχή της Βαλτικής. Η Βαλτική έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για το ΝΑΤΟ από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ωθώντας τα παράκτια κράτη της Βαλτικής, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, να ενταχθούν στη δυτική στρατιωτική συμμαχία. Ο δικός της στόλος της Βαλτικής σταθμεύει κοντά στον θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Συντάξεις: Tι αναδρομικά επιστρέφονται στους συνταξιούχους και για ποιες περικοπές – Τα σενάρια για μείωση ή κατάργηση της ...

e- ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και ασφαλιστικών εισφορών που έληγε σήμερα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:03 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Live – Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα Λέοντα στη Νίκαια Βιθυνίας

Σε απευθείας μετάδοση από τη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως (το...
12:35 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Η επιχείρηση διάσωσης ματαιώθηκε με 128 νεκρούς και 200 αγνοούμενους – Οι ένοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για θέματα ασφαλείας

Οι ένοικοι του συμπλέγματος ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες, στη ...
10:32 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Συρία: 10 νεκροί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι διεξήγαγε επιχείρηση στη νότια Συρία για τη...
09:22 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς θέλει να εμποδίσει τη μετανάστευση «από τον τρίτο κόσμο» στις ΗΠΑ

Μία από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς, που δέχθηκαν επίθεση προχθές, Τετάρτη, στην Ουάσινγκτον α...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»