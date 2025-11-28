Δήμος Αθηναίων: Τι απαντά για την κατάσταση στο 62ο Δημοτικό Σχολείο – «Οι φωτογραφίες είναι είτε ψευδείς ή αφορούν σε παρελθόντα προβλήματα»

Για φωτογραφίες που είναι «είτε ψευδείς» ή «αφορούν σε παρελθόντα προβλήματα του Σχολείου που έχουν ήδη αποκατασταθεί», κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Υποδομών του δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, απαντώντας στην σχετική επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, που κατήγγειλε τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολικό συγκρότημα.

Ο δήμος Αθηναίων τονίζει σε σχετική ενημέρωση ότι στόχος αυτών των φωτογραφιών είναι «να πλήξουν τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Αθηναίων να αντιμετωπίζει με συνέπεια και αμεσότητα τα προβλήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Δήμος Αθηναίων και οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέβαλαν συντονισμένη και εντατική προσπάθεια, πραγματοποιώντας εργασίες σε 85 σχολεία — ένας αριθμός πρωτοφανής για τις δυνατότητες του Δήμου. Βρισκόμαστε σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και τους Συλλόγους Δασκάλων και ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και ευαισθησία στις ανάγκες τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει ή να απαξιώσει τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, ούτε να ρίξει λάσπη στο έργο που παρέχουμε για τη στήριξη και αναβάθμιση των σχολείων μας», τονίζεται στην ίδια ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών έστειλε την σχετική επιστολή διαμαρτυρίας με αποδέκτες τον Δήμο Αθηναίων και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ, σήμερα επρόκειτο να πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών και προς τον αντιδήμαρχο, Ανδρέα Γραμματικογιάννη, ζητώντας συνάντηση μαζί του.

Τι απαντά ο δήμος Αθηναίων για την κατάσταση στο 62ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει να δηλώσει τα εξής που αφορούν στο 62 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και τις εργασίες αποκατάστασης που έχουν γίνει σε αυτό.

Οι φωτογραφίες που διακινούνται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι είτε ψευδείς ή αφορούν σε παρελθόντα προβλήματα του Σχολείου που έχουν ήδη αποκατασταθεί και σκοπό έχουν να πλήξουν τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Αθηναίων να αντιμετωπίζει με συνέπεια και αμεσότητα τα προβλήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες.

1. Οι φωτογραφίες με το πλημμυρισμένο προαύλιο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα φρεάτια έχουν καθαριστεί και η απορροή των ομβρίων γίνεται απρόσκοπτα, όπως βεβαιώνουν φωτογραφίες από το πρωινό της 28/11/2025, ημέρα με έντονη βροχόπτωση στην Αθήνα.

2. Το σίδερο που φαίνεται να προεξέχει στις φωτογραφίες είναι εκτός του προαυλίου του 62 ου Δημοτικού, σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

3. Το Σεπτέμβριο του 2025, στο σχολείο έγιναν οι παρακάτω εργασίες για τις οποίες παρατίθεται φωτογραφικό υλικό, κατόπιν εντολής της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής και σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του Σχολείου:

– Ανακαίνιση των WC διδασκόντων (τα πλακίδια τοίχου ήταν φουσκωμένα από υγρασίες με κίνδυνο να αποκολληθούν)

– Κατασκευή νέας σιδερένια αυλόπορτας προς αντικατάσταση της παλιάς

– Επισκευές στο συρματόπλεγμα της περίφραξης

5. Το διάστημα Σεπτέμβριος 2023 – Ιανουάριος 2024, πραγματοποιήθηκαν χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου με αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων.

6. Σε συνεννόηση με την Διεύθυνση του Σχολείου, δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Για το διάστημα των Χριστουγέννων, κατά το οποίο το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, έχουν προγραμματιστεί οι εξής εργασίες:

– Ανακαίνιση WC μαθητών ισογείου, με απομάκρυνση των ουρητήρων που παραμένουν σε αχρηστία έδώ και 3 χρόνια (στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν φαίνονται καλυμμένοι με πλαστικές σακούλες)

– Καθαίρεση υαλότουβλων στο κλιμακοστάσιο και αντικατάσταση με κούφωμα αλουμινίου, για λόγους ασφαλείας.

7. Το εν λόγω σχολείο είναι ενταγμένο, μεταξύ άλλων σχολείων, σε πρόγραμμα μελετών για την συνολική αναβάθμιση και επανασχεδιασμό του αύλειου χώρου του.

8. Στο σχολείο έχει γίνει Αναβάθμιση της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με έκδοση ΥΔΕ. Η υφιστάμενη παροχή, όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα σχολεία, δεν επαρκεί ώστε να «σηκώσει» τα φορτία των κλιματιστικών μονάδων που ζητούνται. Απαιτείται επαύξηση, διαδικασία που είναι αρμοδιότητα της Σχολικής Επιτροπής.

9. Το σχολείο βρίσκεται στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων σχολείων, για την αναβάθμιση της ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

10. Στο σχολείο έχει πραγματοποιηθεί Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος, ο οποίος δεν έδειξε τρωτότητα στα δομικά ή στα στατικά στοιχεία του κτιρίου. Σε περίπτωση που είχε διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ο Δήμος Αθηναίων θα είχε ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με ενημέρωση Δασκάλων και Γονέων, όπως έχει συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Δήμος Αθηναίων και οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέβαλαν συντονισμένη και εντατική προσπάθεια, πραγματοποιώντας εργασίες σε 85 σχολεία — ένας αριθμός πρωτοφανής για τις δυνατότητες του Δήμου. Βρισκόμαστε σε στενή και ουσιαστική συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και τους Συλλόγους Δασκάλων και ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και ευαισθησία στις ανάγκες τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει ή να απαξιώσει τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, ούτε να ρίξει λάσπη στο έργο που παρέχουμε για τη στήριξη και αναβάθμιση των σχολείων μας».