Τριτοκοσμικές εικόνες σε σχολείο της Αθήνας: Επικίνδυνο προαύλιο, σπασμένες βρύσες και τουαλέτες – Τι καταγγέλλουν με επιστολή τους οι γονείς

Επιστολή διαμαρτυρίας με αποδέκτες τον Δήμο Αθηναίων και τις αρμόδιες υπηρεσίες έστειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών καταγγέλλοντας τις απαράδεκτες συνθήκες και την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στο σχολικό συγκρότημα.

Μάλιστα, αύριο, Παρασκευή (28/11) αντιπροσωπεία γονέων του σχολείου θα πραγματοποιήσει και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών και προς τον αντιδήμαρχο, Ανδρέα Γραμματικογιάννη, ζητώντας συνάντηση μαζί του.

Η αγανάκτηση των γονέων έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο έχουν κοινοποιήσει τα προβλήματα του σχολείου και ακόμα, όπως υποστηρίζουν δεν έχει γίνει τίποτα.

Οι γονείς περιγράφουν στην επιστολή αναλυτικά τα προβλήματα. Μεταξύ άλλων μιλούν για απαρχαιωμένη και επικίνδυνη υποδομή στις τουαλέτες, για διαλυμένα συστήματα στις βρύσες και σπασμένα πλακάκια και για προαύλια που γλιστρούν ακόμη και όταν δεν βρέχει, χωρίς σκιά, χωρίς παγκάκια και με δεκάδες επικίνδυνα σημεία για τους μαθητές.

Επίσης κάνουν λόγο για αίθουσες χωρίς κλιματιστικά που μετατρέπουν τις τάξεις σε φούρνους από την άνοιξη ακόμα. Υποστηρίζουν ότι το σχολείο δεν διαθέτει πιστοποίηση πυροπροστασίας, ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το εάν έχει γίνει προσεισμικός έλεγχος και θωράκιση, ενώ δεν λειτουργεί η αντικεραυνική προστασία.

Η επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

«ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κο Χάρη Δούκα

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, κο Ανδρέα Γραμματικογιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, κα Τζένη Βαρδή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κυρίες, κύριοι,

Σας ενημερώνουμε πως αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αντιπροσωπεία γονέων του σχολείου μας θα πραγματοποιήσει ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στον Αντιδήμαρχο Υποδομών Κο Γραμματικογιάννη στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών (Αθηνάς 16) και ζητάμε συνάντηση μαζί του έτσι ώστε να καταθέσουμε την αγανάκτησή μας τόσο για την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο μας όσο και για την απαράδεκτη συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα δίκαια και αναγκαία αιτήματά μας!

Λάβατε και σχετική καταγγελία στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 αλλά την αγνοήσατε και δεν δώσατε καμία απάντηση ούτε επιδιώξατε κάποια επαφή.

Είστε εκτεθειμένοι και είστε υπόλογοι γιατί εδώ και πάνω από ένα χρόνο ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 62ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, έχουμε κάνει τα πάντα, όλα όσα έπρεπε και μας αναλογούν, έτσι ώστε να κοινοποιήσουμε & να τεκμηριώσουμε τα κτιριακά ζητήματα του σχολείου μας.

Συγκεκριμένα:

Οκτώβριος 2024 >>> Παρευρεθήκαμε και μεταφέραμε την κατάσταση και τα αιτήματα μας στη Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 4ης Δημοτικής Κοινότητας …

Ιανουάριος 2025 >>> Σας στείλαμε αναλυτικό, πολυσέλιδο και φωτογραφικό υπόμνημα…

Ιανουάριος 2025 >>> Παρευρεθήκαμε και μεταφέραμε την κατάσταση και τα αιτήματα μας στη Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α’Βάθμιας 4ης Δ.Κ παρουσία των Αντιδημάρχων Υποδομών (Γραμματικογιάνη) & Παιδείας (Χαρλαύτη) και λάβαμε διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων…

Φεβρουάριος 2025 >>> Συναντηθήκαμε με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών (Γραμματικογιάννη) στο γραφείο του και λάβαμε διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων…

Μάιος 2025 >>> Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών (Γραμματικογιάννη) και λάβαμε διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων…

Ιούλιος 2025 >>> Πραγματοποιήσαμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο Γραφείο Αντιδημάρχου Υποδομών (Γραμματικογιάννη) και λάβαμε διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων…

Αύγουστος 2025 >>> Επαναλάβαμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο Γραφείο Αντιδημάρχου Υποδομών (Γραμματικογιάννη) και λάβαμε διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων…

Σεπτέμβριος 2025 >>> Είχαμε μη προγραμματισμένη συνάντηση & συνομιλία με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών (Γραμματικογιάννη) και λάβαμε διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων

Σεπτέμβριος 2025 >>> Πραγματοποιήθηκε επί τόπου συνάντηση στον χώρο του σχολείου μας με τον συνεργάτη Μηχανικό του Αντιδημάρχου Υποδομών (Γραμματικογιάννη) και λάβαμε (ΤΙ ΑΛΛΟ;; ) διαβεβαιώσεις επί διαβεβαιώσεων…

Οι προσπάθειές μας, συμβαίνουν παράλληλα και με τις κινήσεις της Διεύθυνσης του Σχολείου και τις συζητήσεις/αποφάσεις του Σχολικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά λάβατε επιστολή (5/5/2025-Α.Π 101) όπου σας κοινοποιήθηκε η με αρ. 2/21-3-2025 Πράξη του Σχολικού Συμβουλίου το οποίο ομόφωνα αποφάσισε να σας θέσει εκ νέου τα κτιριακά προβλήματα και την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών. Σημειώνουμε δε πως σε αυτό το Σχολικό Συμβούλιο -όπως σχεδόν σε όλα- ο Δήμος Αθηναίων είναι μονίμως και σταθερά απών παρά την υποχρέωση να παρευρίσκεται.

Κι όμως η κατάσταση έχει ως εξής:

Όλες οι διαβεβαιώσεις σας πως θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες στο σχολείο μας έχουν όλες αναιρεθεί από τις πράξεις ή την απραξία σας. Ένας εργολάβος εμφανίστηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ξεκίνησε δύο δουλειές (τουαλέτες καθηγητές και μία καγκελόπορτα) και τις έχει αφήσει στη μέση. Έχει να εμφανιστεί πάνω από δύο μήνες. Είστε απόλυτα υπεύθυνοι πλέον για όσα ισχύουν, για όσα συμβαίνουν και κυρίως για όσα δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα:

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ: Απαρχαιωμένη, επικίνδυνη και κατεστραμμένη υποδομή ηλικίας πολλών δεκαετιών. Πόρτες δεν κλείνουν, καζανάκια επικίνδυνα & παλιά που είτε τρέχουν συνέχεια είτε δεν δουλεύουν, καθρέπτες σπασμένοι, σιφώνια σπασμένα, απαρχαιωμένο «τουρκικό» σύστημα το οποίο πάρα πολλά παιδιά ιδιαίτερα της Α’ τάξης φοβούνται και δεν το χρησιμοποιούν. Ακατάλληλοι εντελώς χώροι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ !

ΒΡΥΣΕΣ: Διαλυμένα συστήματα και μερεμέτια της συμφοράς. Επικίνδυνα σπασμένα πλακάκια που μπορεί ένα παιδί να τραυματιστεί παραμένουν εκεί για μήνες/χρόνια και δεν παρεμβαίνει κανένας να αποκαταστήσει, αποχέτευση που βουλώνει συνεχώς. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ!

ΠΡΟΑΥΛΙΟ: Δύο-τρία στρέμματα τσιμέντου ηλικίας 50 ετών που γλιστράει ακόμα κι όταν δεν βρέχει. Δεν έχει πράσινο, δεν έχει σκιά, δεν έχει παγκάκια, δεν έχει ασφαλή και φιλική υποδομή για να ξεκουραστούν, να παίξουν ή να αθληθούν τα παιδιά μας τα οποία συν τοις άλλοις τρώνε το κολατσιό τους στο έδαφος. Και ενώ το προαύλιο δεν έχει τίποτα…έχει δεκάδες τρόπους και σημεία που μπορεί ένα μικρό παιδί να «σφαχτεί», να κοπεί και να χτυπήσει αφού παντού υπάρχουν σιδεριές, σκουριές και κακοτεχνίες ενώ ακόμα και οι σχάρες συλλογής των ομβρίων είναι διαλυμένες και φεύγουν από τη θέση τους με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ενώ όταν βουλώνουν λόγω εντοπισμένης βλάβης, όλο σχεδόν το προαύλιο μετατρέπεται σε λίμνη για βαρκούλες. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΕΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ με σκοπό να έχει ασφαλές δάπεδο, φιλική υποδομή για ξεκούραση, παιχνίδι & άθληση, αρκετό πράσινο, αρκετή σκιά, παγκάκια, καινούργια και λειτουργική απορροή ομβρίων με καινούργιες σχάρες και γενικώς να αρθεί οποιαδήποτε επικινδυνότητα απ’ άκρη σ’ άκρη.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ: Τάξεις ανατολικές, τάξεις φούρνοι ακόμα και το Φθινόπωρο & την Άνοιξη. Χωρίς κλιματισμό. Το μάθημα γίνεται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η ίδια έλλειψη ισχύει και στο γραφείο των δασκάλων. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΤΑΞΗ/ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ!

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΩΡΑΚΙΣΗ: Δεν γνωρίζουμε αν έχει πραγματοποιηθεί και κυρίως δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματά του. Ως γονείς παιδιών που φοιτούν σε αυτό το σχολείο και περνούν πάρα πολλές ώρες εκεί καθημερινά έχουμ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ να ξέρουμε κάθε λεπτομέρεια για την ανθεκτικότητα και την συμπεριφορά των σχολικών κτιρίων σε περίπτωση σεισμού. Ο ΟΑΣΠ κοινοποιεί στον Δήμο Αθηναίων τα αποτελέσματα των ελέγχων και εμείς απαιτούμε να γνωρίζουμε. Δεν θα περιμένουμε τον επόμενο μεγάλο σεισμό για να θρηνήσουμε θύματα-παιδιά!!!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Το σχολείο δεν έχει αυτή την απαραίτητη πιστοποίηση ως δημόσιο κτίριο και κυρίως δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούσε να την έχει και αν έχουν ελεγχθεί όλα όσα πρέπει. Ζητάμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα βάσει προδιαγραφών και προτύπων. Δεν αρκεί μόνο η αναγόμωση των πυροσβεστήρων. Μιλάμε για ένα σχολικό κτίριο σχεδόν 50 ετών με αντίστοιχης ηλικίας προδιαγραφές και υποδομή.

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Δεν λειτουργεί! Δεν υφίσταται! Το διαπίστωσαν ιδίοις όμασσι τόσο ο εργολάβος όσο και ο συνεργάτης Μηχανικός του Αντιδημάρχου τον Σεπτέμβριο. Συρματόσχοινα κρέμονται στο πουθενά και δεν «γειώνουν». Απαράδεκτα & επικίνδυνα πράγματα για τα οποία είστε απόλυτα υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΤΕΙ Η ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ!

Για παραπάνω από ένα χρόνο ο Σύλλογος Γονέων με καλή διάθεση και με θεσμικό τρόπο επισήμανε, κοινοποίησε, τεκμηρίωσε αλλά συνάντησε την αδιαφορία σας και την απαραξία σας ενώ είναι δική σας ευθύνη να οργανώσετε παρεμβάσεις, να εκτελεστούν εργασίες και να αποκατασταθούν τα προβλήματα που θέτουμε!

Επειδή τα ζητήματα και τα προβλήματα που σας θέτουμε είναι πολύ σοβαρά και αφορούν την σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των παιδιών μας δε θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια.

Επειδή εδώ και ένα χρόνο οι διαβεβαιώσεις σας δεν αποδείχτηκε πως σημαίνουν κάτι το ιδιαίτερο αφού στην πράξη δεν ίσχυσαν, δεν πρόκειται να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση.

Μην έχοντας κάποιο άλλο μέσο να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη και το δικαίωμα των παιδιών μας να φοιτούν σε έναν σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον το οποίο θα το χαίρονται και σε κάθε περίπτωση δε θα κινδυνεύουν προχωράμε σε κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Η παράσταση διαμαρτυρίας αύριο στον Αντιδήμαρχο Υποδομών και η Συλλογή Υπογραφών που πραγματοποιούμε είναι μόνο η αρχή!

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Δείτε εδώ την επιστολή