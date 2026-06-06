Ο Σιακαντάρης «κατέβασε» ανάρτηση που καλωσόριζε τον Φάμελλο στην ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, ανάρτησε και στη συνέχεια διέγραψε μια δημοσίευση που καλωσόριζε τον Σωκράτη Φάμελλο και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο νέο κόμμα, ενώ ο Παύλος Πολάκης καταγγέλλει σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, «κατέβασε» ανάρτηση στο Facebook με την οποία καλωσόριζε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και στελέχη της Κουμουνδούρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.). Η ενέργεια αυτή προκάλεσε νέες αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Στη διαγραμμένη ανάρτησή του, ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη σύνταξη της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ., είχε χαρακτηρίσει «πολύ θετική» την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και την πιθανή ένταξη στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο νέο κόμμα.
  • Από την άλλη πλευρά, ο Παύλος Πολάκης, πολέμιος της συμπόρευσης με το κόμμα Τσίπρα, καταγγέλλει σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλώνοντας πως «Ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!!».

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Συνεχίζονται οι αναταράζεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργος Σιακαντάρης έκανε ανάρτηση στο Facebook με την οποία καλωσόριζε την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου και τα στελέχη της Κουμουνδούρου στο νέο κόμμα. Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο την κατέβασε, προφανώς ύστερα από αντιδράσεις. Από την άλλη πλευρά, ο ο Παύλος Πολάκης, πολέμιος της συμπόρευσης με το κόμμα Τσίπρα, καταγγέλλει σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ.

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«Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος», έγραψφε ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο άνθρωπος πίσω από τη σύνταξη της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ, στη διαγραμμένη ανάρτησή του.

Ο Παύλος Πολάκης, που αντιτίθεται σφόδρα στη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα, έσπευσε να να καταγγείλει σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας ραντεβού στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο 6/6.

«Ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή», έγραψε ο Κρητικός βουλευτής.

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