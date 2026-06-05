Νίκος Παππάς: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι»

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, δηλώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι», λίγο μετά την έγκριση της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου από την Πολιτική Γραμματεία.

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Πολιτική

Νίκος Παππάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, τονίζει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι» και πως «είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση».
  • Μεταξύ άλλων, απαιτείται να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα και να συγκροτηθεί στρογγυλό τραπέζι με τους συμμάχους για πρόγραμμα και διάταξη μάχης.
  • Ο Νίκος Παππάς καταλήγει πως «τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής είναι ανιστόρητα και προσβλητικά» και πως «είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες».

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι» τονίζει σε ανάρτησή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, που ενέκρινε με πλειοψηφία την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου.

«Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα» προσθέτει ο Νίκος Παππάς.

Και επισημαίνει: 

«Απαιτείται:

  • 1. Να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία.
  • 2. Να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Εκτελεστικό Γραφείο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας.
  • 3. Να προετοιμαστεί το κόμμα και η συμμαχία για την εκλογική μάχη. Να υπάρξει άμεση επαφή αρμόδιας επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. με Κοτζιά, Κατσέλη, Τσίπρα, Νέα Αριστερά, στελέχη που κινούνται αυτόνομα και με τα οποία ήμασταν μαζί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 2015-2019 αλλά και μετέπειτα.
  • 4. Να συγκροτηθεί στρογγυλό τραπέζι με τους συμμάχους για πρόγραμμα και διάταξη μάχης».

«Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής είναι ανιστόρητα και προσβλητικά. Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες» καταλήγει ο Νίκος Παππάς.

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